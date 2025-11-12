Джуд Лоу в «Кремлёвском волшебнике»: Что не так с фильмом про Путина Оглавление Дата выхода фильма «Кремлёвский волшебник» О чём фильм «Кремлёвский волшебник» «Волшебник Кремля» — реальная история? Актёрский состав проекта Джуд Лоу в роли Владимира Путина Путин как Эверест Сложная роль Играть было не страшно Трейлеры и фото Первые отзывы критиков Бэдкомедиан о фильме «Кремлёвский волшебник» Рейтинги Главные ошибки фильма про Кремль Что известно про фильм «Кремлёвский волшебник», в котором Джуд Лоу сыграл Владимира Путина. Дата выхода, фото, трейлер — читайте подробнее в материале Life.ru 12 ноября, 06:01 Фильм «Кремлёвский волшебник» — Джуд Лоу в роли Владимира Путина. Обложка © Кадр из фильма «Кремлёвский волшебник», режиссёр Оливье Ассайас, сценаристы Оливье Ассайас, Эммануэль Каррер, Джулиано да Эмполи / Kinopoisk

Бывший молодой Дамблдор, колдун из мира «Гарри Поттера», предстанет в новом облике волшебника, но теперь — из Кремля. 10 ноября вышел первый международный трейлер политической драмы «Кремлёвский волшебник», в которой Джуд Лоу в главной роли сыграл не абы кого, а самого президента России Владимира Путина. О чём этот фильм, когда он выйдет, стоит ли ждать прокат ленты в России и что не так с сюжетом — расскажем далее в материале Life.

Дата выхода фильма «Кремлёвский волшебник»

Мировая премьера фильма «Кремлёвский волшебник» уже состоялась. Прошла она ещё в конце лета, а именно 31 августа 2025 года в рамках основной конкурсной программы 82-го Венецианского кинофестиваля.

В прокат фильм должен выйти 21 января 2026 года, однако это пока только во Франции, о показе в других странах, в том числе в России, пока ничего не известно.

О чём фильм «Кремлёвский волшебник»

Сюжет фильма рассказывает о России в 90-е годы. В центре событий оказывается молодой и амбициозный телепродюсер Вадим Баранов, который меняет сферу деятельности и становится политтехнологом и советником по имиджу будущего президента Владимира Путина.

Вадим, обладая нужными талантами, создаёт политический нарратив новой России, размывая границы между правдой и манипуляцией.

«Кремлёвский волшебник» рассказывает о событиях в России в 90-х. Фото © Кадр из фильма «Кремлёвский волшебник», режиссёр Оливье Ассайас, сценаристы Оливье Ассайас, Эммануэль Каррер, Джулиано да Эмполи / Kinopoisk

«Волшебник Кремля» — реальная история?

Фильм «Кремлёвский волшебник» снят по мотивам романа итальянско-швейцарского писателя Джулиано да Эмполи «Волшебник Кремля», вышедшего в 2022 году. Сам автор несколько лет работал политтехнологом и советником итальянского премьера Маттео Ренци.

События романа затрагивают реальные события и персонажей, однако в основном сюжет вымышлен и не претендует на историческую достоверность. Автор подчёркивал не раз, что это в первую очередь художественное произведение и на документальную точность оно не претендует. В начальных титрах фильма также подчёркивается, что персонажи и их действия вымышленные и не имеют отношения к реальности.

Актёрский состав проекта

«Кремлёвский волшебник» — актёры и роли. Фото © Кадр из фильма «Кремлёвский волшебник», режиссёр Оливье Ассайас, сценаристы Оливье Ассайас, Эммануэль Каррер, Джулиано да Эмполи / Kinopoisk

Главные роли в фильме сыграли:

Джуд Лоу — президент Владимир Путин

Пол Дано — политтехнолог Вадим Баранов

Алисия Викандер — Ксения, возлюбленная Баранова

Том Стёрридж — Дмитрий Сидоров

Уилл Кин — Борис Березовский

Дэн Кейд — агент Джонсон

Джуд Лоу в роли Владимира Путина

Чтобы погрузиться в роль своего персонажа, актёр занимался дзюдо и смотрел архивные записи, однако сыграть президента России для Джуда Лоу оказалось всё же не так просто.

Путин как Эверест

В январе этого года, когда актёр раскрыл имя персонажа, которого должен воплотить на экране, он поделился и своими опасениями, сравнив Владимира Путина с Эверестом:

«Это похоже на восхождение на Эверест. Я стою у подножия горы, смотрю вверх и думаю: «Боже, что я сказал?» Именно так я часто себя чувствую, когда говорю «да», — говорил Лоу.

Сложная роль

На премьере фильма на Венецианском кинофестивале Лоу рассказал, что не всё получалось делать легко:

«Сложность состояла в том, что публичное лицо [Путин], которое мы видим, почти ничего не показывает... Я чувствовал это противоречие: пытаться показывать очень мало, но при этом чувствовать ужасно много и передавать ужасно много изнутри», — делился актёр.

Играть было не страшно

Тем не менее перспектива сыграть роль Владимира Путина Лоу не смущала. Джуд заявил, что он не отказался от этого персонажа, поскольку «не наивно» надеялся, что никаких последствий не будет.

«Я был уверен, что в руках Оливье эта история будет рассказана разумно, со всеми нюансами и вниманием. Мы не искали противоречий ради самих противоречий. Это персонаж, вписанный в гораздо более широкую историю. Мы не пытались дать кому-либо какое-либо определение», — добавил он.

Трейлеры и фото

Предлагаем ознакомиться со свежим трейлером фильма «Кремлёвский волшебник».



Первые отзывы критиков

Разумеется, в Сети уже появились первые отзывы, и они довольно неоднозначные.

«История полувымышленная, к ней нужно подходить с этой точки зрения. Сделано без негатива, скорее, это авторское видение. Фильм, на мой взгляд, позитивен по отношению к России», — так считает американский кинопродюсер и глава кинокомпании Studio Mao Стивен Мао, посмотревший впервые картину на Венецианском кинофестивале. Также продюсер высоко оценил игру британского артиста Джуда Лоу, исполнившего роль президента России.

Бэдкомедиан о фильме «Кремлёвский волшебник»

Кинокритик, блогер Евгений Баженов, известный также под псевдонимом BadComedian, в беседе с Life заявил, что в фильме будет очень много «клюквы».

— В «Кремлёвском волшебнике», как мне кажется, будет в любом случае довольно много «клюквы», как ни крути. Даже если бы очень сильно хотели серьёзно показать историю персонажа и его становления, получилось бы всё равно много «клюквы». Есть примеры сериалов, которые там стрельнули. Но тут точно будет «клюква». Где-то — много, где-то — мало, но в связи с нынешней спецификой, скажем так, политической, невозможно, чтобы сняли не «клюквенное» кино, — сказал BadComedian.

Рейтинги

Рейтинги картины тоже оставляют желать лучшего. Критики не очень оценили картину Оливье Ассайаса — на Rotten Tomatoes у проекта 46% положительных при 13 рецензиях.

А The Hollywood Reporter считает, что следовало снять сериал:

«"Кремлёвский волшебник" может показаться шестичасовым мини-сериалом, показанным в ускоренном режиме. Он так быстро мчится, пытаясь рассказать полную историю».

Главные ошибки фильма про Кремль

И хотя персонажи и события в основном реальны, как мы уже говорили ранее, многое в книге вымышленное, и это переплетение создаёт в голове зрителя кашу, особенно у того, который хотя бы отчасти знаком с историей современной России.

Критики также отмечают нереалистичные диалоги, которых просто не могло быть, — они театральны, а описанные события комичны. Однако для иностранца, который совсем ничего не знает о России тех лет, произведение может показаться интересным. Потому от фильма многие ничего особенного не ждут.

Авторы Андрей Ананьев