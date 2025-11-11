«Будет клюквенно»: BadComedian рассказал Life.ru, чего ждать от фильма «Кремлёвский волшебник»

Накануне появился первый трейлер фильма «Кремлёвский волшебник», который повествует о политтехнологе, ставшем пиарщиком президента России Владимира Путина. Life.ru решил узнать, что думает о резонансном фильме кинокритик, блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian. По его мнению, стоит ждать обилия глупых и неправдоподобных клише о России.

В «Кремлёвском волшебнике», как мне кажется, будет в любом случае довольно много «клюквы», как ни крути. Даже если бы очень сильно хотели серьёзно показать историю персонажа и его становления, получилось бы всё равно много «клюквы». Есть примеры сериалов, которые там стрельнули. Но тут точно будет «клюква». Где-то — много, где-то — мало, но в связи с нынешней спецификой, скажем так, политической, невозможно, чтобы сняли не «клюквенное» кино. Евгений Баженов Кинокритик, блогер BadComedian

Наш собеседник напомнил, что прообразом для главного героя фильма — телепродюсера Вадима Баранова (роль сыграл Пол Дано) — стал экс-помощник российского лидера Владислав Сурков. Баженов пояснил, что деньги на создание такой картины наверняка выделялись в первую очередь для достижения определённых политических целей: кино в подобном жанре в большинстве случаев не окупается. И даже если режиссёр очень хотел показать интересную историю персонажа, то заплатили ему не за это, поэтому зрителям не стоит надеяться на захватывающий, правдоподобный и глубоко проработанный сюжет.

Оценивая трейлер картины, BadComedian вспомнил о фильме «Смерть Сталина» 2017 года, прокат которого был запрещён в России. Блогер напомнил, что та лента сразу подавалась как глупое кино с сортирным юмором и утрированными ситуациями, при этом их с «Кремлёвским волшебником» трейлеры выглядят практически одинаковыми, хотя новый фильм позиционируется как серьёзный. Баженов добавил, что увиденное напомнило ему юмористические скетчи начала 2010-х годов.

«Даже среди критиков, хотя напомню, что это в основном политически ангажированные люди, которые даже всякому говну выставляют невероятный рейтинг в 90%, «Кремлёвский волшебник» набрал всего 50% одобрения. То есть, видимо, фильм не особо оценили. Но я очень жду, мне кажется, будет клюквенно», — подытожил BadComedian.

Ранее в Минкульте РФ сообщили, что фильм «Кремлёвский волшебник» с участием Джуда Лоу в роли Владимира Путина пока не подавал заявку в российские регулирующие органы для получения прокатного удостоверения. Премьера фильма в кинотеатрах намечена на 21 января.