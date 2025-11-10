Россия и США
10 ноября, 15:01

«Без негатива»: Американский продюсер назвал удачным образ Путина в «Кремлёвском волшебнике»

Обложка © фильм «Кремлёвский волшебник», режиссёр Оливье Ассайас ,сценаристы Оливье Ассайас и др. / Kinopoisk

Актёр Джуд Лоу сыграл в роли президента России Владимира Путина в фильме «Кремлёвский волшебник». Его игру высоко оценил американский кинопродюсер Стивен Мао, отметив, что картина в целом отражает страну в позитивном ключе. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Это независимый фильм, и в нём есть некоторые аспекты, которые обыгрывают стереотипы о России. Это сделано без негатива — скорее, часть авторского видения режиссёра. Фильм определённо стоит посмотреть. По большей части, картина, на мой взгляд, позитивна по отношению к России», — сказал он.

Продюсер отметил, что фильм охватывает медийную сторону личности Путина с начала его карьеры до настоящего времени. По его словам, актерский состав впечатляет: Джеффри Райт, Пол Дано, Алисия Викандер и Джуд Лоу. Мао подчеркнул, что Лоу отлично вжился в образ Путина, изучил манеры персонажа и проявил высокий уровень самоотдачи, что произвело на продюсера большое впечатление.

Появился первый кадр из фильма с Джудом Лоу в роли Путина
Ранее сообщалось, что фильм «Кремлёвский волшебник» с Джудом Лоу пока не подавался на получение прокатного удостоверения в России. Заявлений о выдаче разрешения на показ картины не поступало.

