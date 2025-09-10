В Минкульте прокомментировали ситуацию с прокатом «Кремлёвского волшебника» в России
Обложка © Kinopoisk.ru / Скриншот из фильма «Кремлёвский волшебник» (2025 год), режиссёра Оливье Ассайаса, по сценарию Оливье Ассайаса, Эммануэля Каррера и Джулиано Да Эмполи
Фильм «Кремлёвский волшебник» с британским актёром Джудом Лоу в роли президента России Владимира Путина пока не подавался на получение прокатного удостоверения в России. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минкультуры.
«Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм «Кремлёвский волшебник» по состоянию на утро 10 сентября в Минкультуры России не поступало», — ответили в ведомстве на запрос агентства.
Ранее на сайте одного из онлайн-кинотеатров появилась карточка картины с анонсом скорой премьеры, однако в пресс-службе платформы опровергли планы по её размещению.
Таким образом, статус возможного проката фильма в России остаётся неопределённым. Для легального показа на территории страны любая кинолента обязана получить прокатное удостоверение от Министерства культуры.
Напомним, сегодня в СМИ появились сообщения о том, что несколько российских кинотеатров собираются показать «Кремлёвского волшебника» и готовятся к премьере. При этом точных дат не называлось. В Кремле прокомментировали картину, заявив, что с пониманием относятся к желанию зарубежных киноделов воплотить образ российкого лидера на экране.