В Минкульте прокомментировали ситуацию с прокатом «Кремлёвского волшебника» в России

Фильм «Кремлёвский волшебник» с британским актёром Джудом Лоу в роли президента России Владимира Путина пока не подавался на получение прокатного удостоверения в России. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минкультуры.

«Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм «Кремлёвский волшебник» по состоянию на утро 10 сентября в Минкультуры России не поступало», — ответили в ведомстве на запрос агентства.

Ранее на сайте одного из онлайн-кинотеатров появилась карточка картины с анонсом скорой премьеры, однако в пресс-службе платформы опровергли планы по её размещению.