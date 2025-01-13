В Кремле высказались о готовящемся фильме про Путина с Джудом Лоу
Песков: Создатели фильма «Кремлёвский волшебник» не обращались в Кремль
Джуд Лоу и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Til Buergy, Александр Казаков
Создатели фильма «Кремлёвский волшебник» не обращались за консультациями в Кремль. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В ответ на вопрос ТАСС он отметил, что в Кремле знакомы с новостями о создании данного фильма, но подробности и сюжет им неизвестны.
«Мы видели сообщения такие, но нам об этом ничего не известно. Мы не знаем, о чем именно может идти речь, какой сюжет, о чем этот фильм и так далее. В Кремль никто не обращался», — пояснил Песков.
Напомним, что фильм «Кремлёвский волшебник» снимет французский режиссер Оливье Ассайяс. Картина будет являться экранизацией одноимённого романа писателя и эссеиста Джулиано да Эмполи. Она вышла в 2022 году и получила ряд высоких наград. Известно, что роль Владимира Путина исполнит известный британский актёр Джуд Лоу, прославившийся благодаря ролям в фильмах «Шерлок Холмс» и «Талантливый мистер Рипли».