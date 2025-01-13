В Кремле высказались о готовящемся фильме про Путина с Джудом Лоу

Создатели фильма «Кремлёвский волшебник» не обращались за консультациями в Кремль. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос ТАСС он отметил, что в Кремле знакомы с новостями о создании данного фильма, но подробности и сюжет им неизвестны.

«Мы видели сообщения такие, но нам об этом ничего не известно. Мы не знаем, о чем именно может идти речь, какой сюжет, о чем этот фильм и так далее. В Кремль никто не обращался», — пояснил Песков.