«Боже, на что я подписался»: Актёр Джуд Лоу готовится к роли президента Путина

Известный британский актёр Джуд Лоу, прославившийся благодаря ролям в фильмах «Шерлок Холмс» и «Талантливый мистер Рипли», подтвердил, что исполнит роль Владимира Путина в экранизации романа Джулиано да Эмполи «Кремлёвский волшебник». Об этом пишет Deadline.

Артист признался, что пока не приступал к работе над образом и сравнил будущую роль с покорением Эвереста. По его словам, он чувствует одновременно волнение и растерянность, задаваясь вопросом, как подойти к такому сложному проекту.

«Думаю: «Боже, на что я подписался?» Часто именно это я чувствую, когда говорю да. Я думал: «О Боже, как мне это сделать?» Но в любом случае, я разберусь», — заявил Лоу.

Сюжет политического триллера «Кремлёвский волшебник» перенесёт зрителя в начало 1990-х годов. Главный герой картины — Вадим Баранов, молодой художник, который неожиданно становится телевизионным продюсером. По ходу событий он оказывается пиарщиком перспективного сотрудника ФСБ Владимира Путина. Роль Баранова исполнит американский актёр Пол Дано.