Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 09:58

ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил 77%

Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину среди россиян превысил 77%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование было проведено среди 1,6 тысячи граждан России, достигших совершеннолетия.

В материалах ВЦИОМ указано, что на вопрос о доверии Путину 77,1% опрошенных ответили положительно. Уровень одобрения деятельности российского лидера снизился составляет 75%.

К деятельности правительства РФ положительно относятся более половины опрошенных — 50,3%. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 52,2% респондентов. На вопрос о доверии главе кабмина положительно ответили 61% опрошенных.

Путин провёл оперативное совещание с Совбезом РФ о мерах безопасности 9 мая
Путин провёл оперативное совещание с Совбезом РФ о мерах безопасности 9 мая

Ранее стало известно, что половина россиян считает Владимира Путина политиком 2024 года. Второе место занял премьер-министр Михаил Мишустин (18%), а третье — глава МИД Сергей Лавров (14%).

Обложка ©

Life.ru

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Путин
  • Россия
  • вциом
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar