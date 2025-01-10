ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил 77%

Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину среди россиян превысил 77%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование было проведено среди 1,6 тысячи граждан России, достигших совершеннолетия.

В материалах ВЦИОМ указано, что на вопрос о доверии Путину 77,1% опрошенных ответили положительно. Уровень одобрения деятельности российского лидера снизился составляет 75%.

К деятельности правительства РФ положительно относятся более половины опрошенных — 50,3%. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 52,2% респондентов. На вопрос о доверии главе кабмина положительно ответили 61% опрошенных.