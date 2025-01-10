Путин провёл оперативное совещание с Совбезом РФ о мерах безопасности 9 мая

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Темой заседания стала организация дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности во время подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.