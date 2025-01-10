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10 января, 09:22

Путин провёл оперативное совещание с Совбезом РФ о мерах безопасности 9 мая

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Темой заседания стала организация дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности во время подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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Ранее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направит приглашения на празднование 80-й годовщины Победы представителям стран антигитлеровской коалиции. Всеми протокольными вопросами, в том числе подбором конкретных участников, занимается администрация президента. По мере продвижения подготовки будет появляться больше подробностей.

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Юрий Лысенко
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