Путин провёл оперативное совещание с Совбезом РФ о мерах безопасности 9 мая
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Темой заседания стала организация дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности во время подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направит приглашения на празднование 80-й годовщины Победы представителям стран антигитлеровской коалиции. Всеми протокольными вопросами, в том числе подбором конкретных участников, занимается администрация президента. По мере продвижения подготовки будет появляться больше подробностей.
Telegram / Кремль. Новости