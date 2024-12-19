Россия пригласит на 9 Мая представителей стран антигитлеровской коалиции

Россия пригласит представителей стран антигитлеровской коалиции на празднование 80-й годовщины Победы, которое пройдёт в Москве 9 мая 2025 года. Об этом сообщила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, ссылаясь на заявление президента Владимира Путина в ходе прямой линии.

«Каждый год на мероприятиях 9 мая присутствуют гости из стран антигитлеровской коалиции. Среди них — ветераны, известные политические фигуры и активисты. Это подтвердилось и для 80-го юбилея Победы», — цитирует Захарову ТАСС.

Представитель МИД также отметила, что по вопросам протокола, включая подбор конкретных участников, ведётся работа с администрацией президента. Об этом будет сообщаться по мере подготовки.

Напомним, что во время прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с радостью примет всех гостей 9 мая 2025 года в Москве на 80-й годовщине Победы. Среди приглашённых будут представители стран антифашистской коалиции. Путин подчеркнул значимость памяти о жертвах, что наш народ принес во имя Победы над нацизмом.