Путин будет рад увидеть на 80-летии Победы представителей антигитлеровской коалиции

Россия с большой радостью примет всех в Москве 9 мая 2025 года на праздновании 80-летия Победы, включая представителей стран антигитлеровской коалиции. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, которую традиционно объединили с пресс-конференцией.

Глава государства заверил, что мы никогда не забудем жертвы, которые наш народ принес ради Победы над нацизмом.

«К сожалению, в некоторых странах пытаются забыть эти события, что вполне естественно для их нынешних руководителей, поскольку это часть их стратегии против России: забыть, игнорировать, не вспоминать. Но это их выбор. Мы будем рады видеть всех, кто захочет приехать, чтобы отметить эту важную дату», — подчеркнул Владимир Путин.