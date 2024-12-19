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Регион
19 декабря, 13:34

Путин будет рад увидеть на 80-летии Победы представителей антигитлеровской коалиции

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Россия с большой радостью примет всех в Москве 9 мая 2025 года на праздновании 80-летия Победы, включая представителей стран антигитлеровской коалиции. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, которую традиционно объединили с пресс-конференцией.

Глава государства заверил, что мы никогда не забудем жертвы, которые наш народ принес ради Победы над нацизмом.

«К сожалению, в некоторых странах пытаются забыть эти события, что вполне естественно для их нынешних руководителей, поскольку это часть их стратегии против России: забыть, игнорировать, не вспоминать. Но это их выбор. Мы будем рады видеть всех, кто захочет приехать, чтобы отметить эту важную дату», — подчеркнул Владимир Путин.

Представлен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Представлен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо уже договорились, что вместе отправятся на Парад Победы в Москву. На Парад, посвященный 80-летию Победы, Путин также пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона, казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева и президента Палестины Махмуда Аббаса. В Кремле подчеркнули, что Москва планирует пригласить на торжества мировых лидеров не только из стран СНГ.

Марина Фещенко
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