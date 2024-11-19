Представлен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В России представили официальный логотип к празднованию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своём телеграм-канале.

Логотип к празднику. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Презентация мероприятий 80-летия Победы и официального логотипа проходит в эти минуты в Музее Победы на Поклонной горе», — сказано в публикации.

Логотип празднования 80-летия победы. Фото © Telegram / Кремль. Новости