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24 июля, 14:35

Госдума хочет разрешить бесплатно транслировать военные песни в День Победы

ГД одобрила в I чтении бесплатное транслирование военных песен в День Победы

Госдума в первом чтении приняла законопроект о бесплатной трансляции военных песен в День Победы. Группа сенаторов и депутатов предложила соответствующую инициативу 19 июня. Авторы проекта — вице-спикер ГД Ирина Яровая, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас — предлагают дополнить закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" новой статьёй, содержащей список музыкальных и иных произведений, которые могут воспроизводиться в определённые праздничные дни без оплаты авторского вознаграждения.

Планируется составить перечень песен, которые были обнародованы до 26 декабря 1991 года и воспевают подвиг советского народа во время ВОВ. Их можно будет транслировать бесплатно.

"Принятие законопроекта гарантирует доступ населения к произведениям, прославляющим подвиг народа при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а вышеуказанные условия использования произведений обеспечат баланс частных и публичных интересов", — следует из пояснительной записки.

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Ранее Life.ru рассказывал, что артист Shaman назвал свою любимую военную песню: ею является композиция "Эх, дороги…", которая была написана в 1945 году Анатолием Новиковым на стихи Льва Ошанина. По его мнению, музыка тех времён до сих пор на слуху именно благодаря её честности и искренности.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Николай Рюмин
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