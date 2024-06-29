Оберег из прошлого: Как подарок вдовы ветерана спас русского солдата на СВО Этот случай, когда фляжка бойца Великой Отечественной войны спасла от пули военного на СВО, — пример связи между поколениями русских солдат. Связи почти мистической, но тем не менее вполне реальной. 29 июня, 10:46 Как подарок вдовы ветерана спас русского солдата на СВО. Обложка © Telegram / "RT на русском"

Саратовской пенсионерке Римме Ивановне Житинской 93 года. Российским бойцам на Украине она помогает в самого начала СВО. Считает, что в трудную для страны минуту никто не должен оставаться в стороне. Пенсионерка собирает и передаёт волонтёрам деньги, на которые уже не раз были куплены лекарства для раненых бойцов и покрышки для автомобилей.

Но в этом году 23 февраля Римма Ивановна сделала особый подарок бойцам СВО и отправила на фронт семейную реликвию: фляжку мужа Алексея Сергеевича — ветерана Великой Отечественной войны. Посчитала, что незачем такой красивой и практичной вещи лежать в серванте под стеклом. Пусть послужит солдатам. Пенсионерка не пожалела памятной вещи, хотя и не знала, кому именно достанется фляжка. Фляжка была необычной — плоской, с выбитым на ней цветком.

Подарок по воле судьбы достался бойцу 94-го полка с позывным Архип. Мужчина так расчувствовался, что записал видео на фоне заиндевевших кустов, в котором благодарил "бабу Римму" за подарок и заботу: "Не забыла про нас, про пацанчиков!"

Фляжка времён ВОВ спасла на СВО бойца от ранения. Видео © Telegram / "RT на русском"

И вот буквально неделю назад стало известно, что фляжка ветерана спасла Архипу жизнь. На передовой боец носил её за поясом. А потом произошло невероятное. В блиндаж, где находился Архип, попал снаряд. Сам он, впрочем, умалчивает подробности. Говорит просто: "Нас накрыло". Боец выжил чудом. Когда пришёл в себя, понял, что осколок, который должен был убить его, застрял во фляжке. Так подарок вдовы ветерана спас бойца на передовой.

— Лежу и понимаю, что живой! — рассказал боец позже. — А когда взял фляжку в руки, увидел, что она пробита. Она задержала осколок, и я остался жив.

Теперь Архип хранит фляжку ветерана как святыню. А в июне сумел выбраться на несколько дней "из-за ленточки", съездить в Саратов и лично поблагодарить Римму Ивановну за подарок и за то, что сберегла ему жизнь.

Но, наверное, благодарить нужно не только её, но и её покойного мужа. Алексей Сергеевич прошел войну и два года был в немецком плену. Выжил чудом. В книгах писателя Захара Прилепина есть очень сильный образ, в котором за каждым воином стоит не только его народ, но и все воины, положившие жизни за Отечество. Ведь у Бога все живы.

Авторы Майя Новик