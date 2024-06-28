Чудеса на СВО. Как бойцам помогают бумажные иконы, автомобили и Святитель Николай Воины призывают Бога и получают помощь. Но иногда чудеса случаются с теми, кто верит не в Бога а, например, в коммунизм. Видимо, на этих людей у Господа свои планы. 27 июня, 21:21 Когда обстрел прекратился, оказалось, что уцелел только один окоп. Тот, в котором бойцы каялись. Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / FXQuadro, © Wikipedia / Jaroslav Čermák

Как "Кочевник" спас волонтёров

Хотя в этой истории нет особых молитв, но без высших сил здесь точно не обошлось. Её рассказал Life.ru волонтёр из Крыма Михей Девятка из группы "Zлые. Вежливые. СВОи". Однажды они с товарищами нашли автомобиль для "блуждающего" миномёта. Машину отремонтировали и прозвали "Кочевником". "Кочевник" оказался довольно упрямой машиной. "За ленточку" ехать не хотел. Дважды выезд откладывался в последний момент — выяснялось, что машина неисправна.

На третий раз с "Кочевником" провозились весь день, но неисправность нашли. Наконец, к вечеру выехали. Но едва отъехали сто километров, как он снова сломался. Несколько часов ушло на ремонт. Двинулись дальше. Ещё через двести километров поняли, что гнать на фронт неисправный автомобиль нельзя — его надо возвращать в гараж и снова ремонтировать. Было решено взять его "на вязку" и отбуксировать обратно.

Пока возились с неисправностями, пока перетаскивали груз, выбились из графика часов на пятнадцать. До места добрались не к вечеру, как планировали, а уже к утру.

Фото © ТАСС / Александр Река

Поскольку два экипажа — экипаж "Кочевника" и экипаж машины, которая его буксировала, — выбыли, народу оказалось меньше, волонтёры решили не ночевать на своём обычном месте, а остаться до утра на КПП. Проснувшись, узнали, что в дом, где они должны были бы заночевать, если бы не сломавшийся "Кочевник", попал снаряд. Вот такая история.

БК не сдетонировал. Спасли Богородица и Святитель Николай

Раненый воин по имени Роман "за ленточкой" каждый день читал 26-й, 50-й, 90-й псалмы, молитву "Богородице Дево, радуйся" и поневоле стал свидетелем чудес: из-под миномётного обстрела целым выходил, на растяжку нарывался — всегда оставался живым и невредимым.

Однажды при переезде на новые позиции Роман окропил всех сослуживцев святой водой и помолился перед дорогой. На дороге его машина подорвалась на мине. Причём мина была установлена так, что должна была подорвать ещё четыре противотанковые мины, — бойцов должно было разнести буквально в пыль. Более того, должен был сдетонировать боекомплект в грузовом автомобиле. Бойцы везли БК для миномётов и пулемётов. Но этого не произошло, хотя по всем законам физики они обязаны были взорваться.

Например, магазины-"улитки" для станкового пулемёта раздуло, словно мячики, но они не сдетонировали. Разорвало короба ПТУР. Ракеты видно, но они тоже не взорвались. Из пятнадцати коробов патронов для крупнокалиберного пулемёта "Утёс" сдетонировали только два. Уцелели и восемь ящиков с гранатами.

Из 24 бойцов не ранены были только четверо, но все остались живыми! Когда все вылезли из автомашин, ВСУ начали бить по ним из миномётов. И снова в машину с БК не попало, все живы!

Вечером подошёл бронетранспортёр, забрал самых тяжёлых, остальные уже в темноте прошли три километра по минному полю. Роман шёл первым и шёпотом молился Николаю-угоднику. К утру бойцы забились в секретное убежище. Первым, кого Роман увидел, когда рассвело, был Святитель Николай — он смотрел на бойца с иконы. Кому молился, к тому и пришёл. Ну а потом бойцов под обстрелом эвакуировали. Эту историю Роман записал уже в госпитале и передал полковому священнику Виктору Гужве из Новосибирска.

Как бумажная икона остановила снаряд

Видео © Telegram / Северный воин

Этот случай произошёл ещё в начале СВО, летом 2022 года. В один из российских БТР попал вражеский снаряд. Он должен был пробить металл кабины и убить всех, кто находился внутри. Но снаряд отскочил. С внутренней стороны кабины БТР как раз в этом месте был самым обычным скотчем приклеен образок Богородицы. На обратной стороне его был напечатан 90-й псалом — одна из самых сильных молитв для людей, находящихся в опасности, "Живый в помощи Вышняго". Все остались живы. Один из бойцов позже снял видео. С одной стороны — след от снаряда, а с другой — тоненькая, простенькая иконка Богородицы.

Покаяние сотворило чудо

Эту историю лидеру волонтёров "Вера без дел мертва" Светлане Пальчиковой поведал врач из "Ахмата" с позывным Аид. Сам он русский, православный. Однажды с товарищами попал в такой переплёт, что надежды остаться в живых не было. Ровное поле, окопы, и противник что есть мочи бьёт по позициям российских бойцов тяжёлой артиллерией. Все знали: настал последний, смертный час.

И тогда все стали прощаться с товарищами, исповедоваться друг другу в грехах, которые совершили ещё в мирной жизни. Покаяние было искренним. Вспоминали не только обиды, которые нанесли другим, но и какие-то мелочи: случайно унесённую ручку, сигарету, стянутую исподтишка. Когда обстрел прекратился, оказалось, что уцелел только один окоп. Тот, в котором бойцы каялись. Всё остальное было перепахано снарядами.

Спас шеврон с ликом Христа

Волонтёры из Ростовского эвакуационного госпиталя рассказывают о воине по имени Владимир, который был ранен в руку. Одну из пуль, выпущенных в него, остановил шеврон с ликом Христа на левой руке бойца. Прямо в лике пуля и застряла.

Одну из пуль, выпущенных в него, остановил шеврон с ликом Христа на левой руке бойца. Фото © Телеканал "СПАС" / dzen

Ситуация на поле боя была патовая, Владимир с боевыми друзьями мог попасть в плен. Никогда не молился, да и верил мало, а тут вдруг с губ сорвалось: "Господи! Помоги!" И ведь помог: Владимир жив остался и в плен не попал.

Авторы Майя Новик