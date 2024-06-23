Не вышедший из пекла боец стоял на коленях и плакал, держа в руке крестик с застрявшей пулей от СВД Винтовка Дегтярёва пробивает рельс, но здесь не смогла пробить деревянный крестик. Этот и другие необъяснимые случаи из зоны СВО — в материале Life.ru. 22 июня, 21:17 Не вышедший из пекла боец стоял на коленях и плакал, держа в руке крестик с застрявшей пулей от СВД. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art, Maxim Apryatin

Небесная броня

Командир подразделения недосчитался одного бойца и, когда нашёл его, понял, что произошло чудо. Кадр из видео © Telegram / boriskorchevnikov

"Мы попали под обстрел в Белогоровке, у переправы, и вынуждены были отступать, — рассказывает командир подразделения, находясь на больничной койке. Его зовут Вадим, ему всего 24 года, и он сам получил ранение. В ходе этого отступления он понял, что недосчитался одного человека, командира штабной машины. Когда его нашли, он стоял на коленях, держался за живот и плакал. Боевые товарищи подумали, что его ранили, но оказалось, что это слёзы благодарности.

Боец держал в руках свой деревянный крест, в котором застряла пуля от СВД. "СВД — это снайперская винтовка Дегтярёва, она с семи метров пробивает рельс насквозь, а тут с пяти метров не смогла пробить деревянный крест. Пуля застряла прямо в теле Иисуса Христа. Это ли не чудо?" — задаётся риторическим вопросом Вадим. По его мнению, этот парень вымолил свою жизнь. Ещё до войны, когда он прогревал машину, он осенял её крестным знамением. А во время СВО он учил тех, кто хотел, читать псалмы.

Не важно, какой веры

В зоне СВО все давно усвоили урок: если Бог есть, то действует он руками других людей и не важно, какой они веры. Кадр из видео © Youtube / ЛЮБИТЕ БОГА

"Это было в городе Попасная (ЛНР), — вспоминает председатель Совета ветеранов Донбасса Юрий Сивоконенко, — мы шли крестным ходом с Песчанской иконой Божьей матери, и тут останавливается машина с мусульманами".

Они вынесли и отдали российским товарищам большой короб, в котором были православные иконы, брошенные в домах, попавших под обстрел украинской артиллерии. Там бойцы проверяли, нет ли оставшихся жителей. Несмотря на то что военные исповедовали ислам, они понимали, что в ходе боёв в их руках оказались святыни, которые нельзя бросать и уничтожать. Среди своих даров они обратили наше внимание на образ Богородицы, которую удалось спасти из дома. "И как только они вышли из этого здания, оно тут же было разрушено, туда прилетел снаряд", — поделился Сивоконенко, показывая святыни, которые могут быть возвращены хозяевам по запросу через Совет ветеранов.

Молебен возле этой иконы спас жизни 11 человек. Кадр из видео © Youtube / ЛЮБИТЕ БОГА

"С Песчанской иконой Божьей матери часто происходят необъяснимые явления, — говорит основатель движения "Крест Победы" Максим Бабаенко. В октябре 2022 года икона оказалась там же, где базировалось легендарное подразделение "Кальмиус", и на глазах у бойцов икона замироточила. "А позже мои товарищи решили помолиться у этой иконы перед штурмом. Их было 11 человек, а 12-й отказался, сказал, что не особо в это верит. К сожалению, он погиб во время того штурма. Единственный, кто не вернулся из боя", — и таких случаев Бабаенко приводит множество.

Недавно он был свидетелем того, как мина упала между двумя товарищами на расстоянии двух метров. "Оба остались живы и рассказывали позже, что ощущение было такое, будто тебя жаром из печи просто обдало, и всё. Ни царапинки! Ну как это возможно?" — задаёт риторический вопрос активист СВО.

Уходите отсюда!

Александр и Роман называют себя братьями во Христе, и даже их сослуживцы верят, что эти парни ходят под Богом. Кадр из видео © Youtube / Русь святая, храни веру ПРАВОСЛАВНУЮ

"Мы вытащили двухсотого и оттащили его в другое место, — рассказывает боец СВО по имени Александр, который занимался эвакуацией погибших товарищей. — В этот момент почувствовали, что кто-то толкает нас в спины, явно давая понять, чтобы мы скорее уходили оттуда. Мы обернулись, но там никого не было, и то, что произошло дальше, навсегда изменило наши жизни".

Александр и его друг Роман привыкли доверять внутреннему голосу. Они воспринимают такие знаки, как помощь свыше, и до сих пор это спасало им жизнь. Так случилось и в этот раз. После той эвакуации они переместились на несколько метров, и ровно в то место, где они находились прежде, упала мина. "Бог есть, и он очень сильно помогает нам", — говорит Александр, осеняя себя крестным знамением. Ему вторит его друг Роман: "У меня так же было, когда я бегал с позиции на позицию и решил помолиться. Именно в этот момент мина пролетела мимо меня и взорвалась в двух метрах, а мне ничего!"

Авторы Григорий Никонов