Убитый боец СВО очнулся по дороге в морг и рассказал про старика с крестом на шапке Иногда смерть отступает даже после того, как врачи опустили руки. LIFE собрал случаи из зоны боевых действий, когда бойцы выжили благодаря тому, что нельзя объяснить. 14 июня, 21:35 Убитый боец СВО очнулся по дороге в морг и рассказал про старика с крестом на шапке. Коллаж © Life.ru, Фото © ТАСС / Станислав Красильников, © Freepik

Белый шаман

Боец Дьулустан Иванов. Фото © Телеканал "Спас"

"Это был такой высокий старик с белой бородой и крестом на шапке… Он сказал, что мне ещё рано…" — объясняет боец СВО, очнувшийся после клинической смерти. У него трудно выговариваемое имя — Дьулустан (близкие называют его просто Дьюс), он родом из Якутии. Снайперская пуля была разрывной. Повредила множество органов и раздробила позвоночник. "Он вообще не должен был дышать", — говорит врач, который его оперировал. Он и не дышал. Пока готовили к операции, пульс пропал. Но по пути в морг он очнулся… Медсестра, которая видела это, потеряла сознание.

Дьулустан Иванов побывал на том свете, и от того, что он там увидел, берёт оторопь. Этот парень не был верующим. Тем не менее на основе его детального описания священник сделал вывод, что Дьюсу явился святитель, который в начале XX века был военным врачом, а после стал всемирно известным хирургом. Во-первых, именно этот православный святой отличался высоким ростом, во-вторых, его "специализация", если можно так выразиться, соответствует случаю с Дьюсом. Когда раненому показали фото святителя, он сразу его узнал.

Святитель Лука (Валентин Войно-Ясенецкий). Фото © Телеканал "Спас"

Для якутского бойца это явление стало переломным. Вскоре он крестился, а вместе с ним это сделали его невеста и сестра. Последняя, к слову, теперь уверена, что это она вымолила брата: каждый день по дороге на работу она пробегала мимо храма в Тикси и на всякий случай просила небеса сберечь Дьюса. Сейчас молодой человек проходит реабилитацию и готовится поступать в медицинский колледж. "Старик с крестом" для него теперь не просто святой, а личный покровитель. Тем более что в тех местах, откуда родом сам Дьюс, святителя Луку называют Белым шаманом, так как именно в эти края Войно-Ясенецкого когда-то сослали из-за его веры.

Плена не будет!

Казак Камыш Иванович. Фото © Youtube / Казачье единство

"Граната взорвалась у него между ног, — рассказывает казак Камыш Иванович историю другого бойца с позывным Кубань, которого уже нет в живых. — Ну, он уже понял, что ему там всё хозяйство раздробило, и стал засыпать". Это произошло на Луганщине, возле посёлка Георгиевка. Лоб в лоб столкнулись две колонны — ВСУ и наша. У них численное преимущество — четыре БТР и танк, а наших всего 15 человек. К раненому подползли двое молодых, стали тормошить: "Кубань, Кубань, не спи, только не спи! Плен-плен…" — причитали военные.

Наконец он пришёл в себя, огляделся, вытащил из разгрузки гранату, выдернул чеку и метнул её в сторону врага со словами: "Плена не будет!" Силы заканчивались, он понимал, что отходит, но попросил молодых достать его фляжку, в которую каждый день набирал воды из святого источника в честь Богородицы. "Матерь Божья, родненькая, помогай нам, погибаем!" — сказал Кубань, глядя в небо, и, перекрестившись, сделал глоток из крышки. Через несколько секунд с ним произошло что-то очень странное.

Кубань почувствовал небывалый прилив сил, будто всё тело наполнилось кровью. "Такая ясность появилась, оглянулся, а рядом гранатомёт со "стрелами" (потом выясняли, откуда он там появился, но никто так и не смог понять)", — вспоминает рассказ раненого Камыш Иванович. С его слов, Кубань зарядил снаряд, привстал и подорвал вражеский БТР. "Потом смотрим, командир батальона Юрий тоже хватает гранатомёт — и бац, второго БТР нет, потом третьего, а потом и танк подбили". В итоге все 15 человек вышли из боя живыми. Были раненые и тяжко раненые, но выжили все.

Вас же всех убили…

Солдат из отряда "Ахмат" с позывным Липецк. Фото © Youtube / ПРАВОСЛАВИЕ ИСТИНА

"Ты кто? Откуда? И как ты прошёл через минные поля?" — спрашивали бойцы ЛНР раненого солдата из отряда "Ахмат" с позывным Липецк. Он полз около четырёх часов, а бой длился около девяти. И всё это время он читал про себя Иисусову молитву: "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного". Именно этот фактор выживший считает главным в деле своего спасения.

Бойца ранило в обе ноги. Всех его товарищей убили. Он решил дождаться ночи, чтобы на обратном пути враг его не заметил. "Но в это время было полнолуние, на небе много звёзд — ясно как днём… Я стал молиться, и через полчаса откуда-то появилась дорога из облаков, которая направлялась в сторону, где были уже свои", — вспоминает Липецк. Он решил довериться этому знаку и пополз ровно по направлению, которое ему указало небо.

Ползти пришлось долго, около пяти километров. В голове продолжала крутиться Иисусова молитва. Вскоре он оказался на асфальтовой дороге, это означало, что он уже совсем рядом с позициями, где находились бойцы ЛНР и оставшиеся бойцы "Ахмата". Решил перекурить, но пришлось это делать в кулак, иначе моментально оказался бы целью для снайпера. В итоге первыми его заметили свои, но и они не сразу поверили, что в такой мясорубке мог кто-то выжить.

— Ты откуда? — Оттуда… — В смысле оттуда, вас же всех убили! — Не всех, я выжил. — А где ты шёл? — Вон там. — Там минное поле, как ты вообще прошёл?.. — …

Авторы Григорий Никонов