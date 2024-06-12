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"Патриоты", "буханки" и "Делики": Какие автомобили востребованы на фронте и как их готовят

Сколько на передовой живут автомобили, какие модели востребованы и как их готовят перед тем, как отправить "за ленточку", — в материале Life.ru.

12 июня, 05:27
Волонтёры отправляют в зону СВО "УАЗ-Патриот", УАЗ-452 ("буханка"), "УАЗ-Пикап". Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Волонтёры отправляют в зону СВО "УАЗ-Патриот", УАЗ-452 ("буханка"), "УАЗ-Пикап". Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Почему на новых территориях РФ нужны автомобили

С началом боевых действий оказалось, что в Российской армии много тяжёлой техники и катастрофически не хватает небольших машин. Чтобы уехать с позиций, офицерам-артиллеристам приходилось вызывать КамАЗы или передвигаться на установках "Град". Поэтому почти сразу в дело вступили волонтёры Крыма. Они не только гнали машины на передовую, но и пытались достучаться до командования. Дело довольно быстро тронулось с мёртвой точки: армия тоже стала отправлять в зону СВО сотни "буханок" и "Патриотов". Но автомобилей всё равно не хватало и не хватает.

Армия и волонтёры отправляют в зону СВО сотни "буханок" и "Патриотов". Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Армия и волонтёры отправляют в зону СВО сотни "буханок" и "Патриотов". Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ещё в 2022 году волонтёры предлагали снять таможенную пошлину на ввоз автомобилей в Россию, чтобы насытить рынок. Но ситуация в этом отношении не изменилась.

Автомобиль — фронту СВО

Больше 80 автомобилей отправил владелец московской автомастерской — блогер с миллионом подписчиков — Илья Свиридов. С 2022 года половина его работников занимается подготовкой машин, идущих "на войну". Больше ста машин отправила в Донбасс группа волонтёров из разных городов, о которой журналистам рассказал москвич Алексей Зюбанов. 24 автомобиля отправила в новые регионы группа "Вежливые.Zлые.СВОи".

В "Телеграме" освещает свою деятельность группа волонтёров "Автомобиль — фронту Z". С января 2024 года они отправили уже 20 машин.

"Буханка" с фронтовой полосы в зоне СВО. Февраль, 2023 год. Фото из архива Игоря Панина

"Буханка" с фронтовой полосы в зоне СВО. Февраль, 2023 год. Фото из архива Игоря Панина

Не отстают от частных инициатив и регионы. Например, из Иркутской области в 2023 году на фронт уехало 60 автомобилей, Московская область передала Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского 20 машин. Из Красноярского края автомобили прибывают в Донбасс партиями, их везут на железнодорожных платформах. А из отдалённых регионов России их доставляют даже самолётами. Огромный плюс — все эти транспортные средства идут на СВО не пустыми: они везут подарки для бойцов, письма, продукты, разведывательные дроны, прицелы, системы РЭБ, тепловизоры, амуницию, бытовые принадлежности.

Какие российские автомобили нужны "за ленточкой"

По рассказу волонтёра из Крыма Михея с позывным Девятка (группа "Вежливые.Zлые.СВОи"), дорог на фронте нет, есть направления. В Херсонской области — пески, в Запорожье — пыль, грязь и чернозём. Вязнет всё. Поэтому одна из основных расходных статей — это хорошая резина.

Основные требования к машинам — это полный привод, большой дорожный просвет и вместительность. Почти идеальная машина — пикап.

Из российских машин этим требованиям отвечают "УАЗ-Патриот", УАЗ-452 ("буханка"), "УАЗ-пикап". Востребованы "Нива", "Нива-Шевроле", "УАЗ-Хантер", "Газель", "Соболь" и даже советская "классика", и у каждого автомобиля своя задача. Часто бойцы из отпуска гонят "за ленточку" собственные машины.

Волонтёры отмечают снижение качества российских полноприводных автомобилей. В СССР внедорожники делали на совесть: их предполагалось в случае боевых действий использовать в армии. В те годы каждый владелец полноприводного автомобиля ставил его на учёт в военкомате. Да что автомобиль! Тогда даже мотоциклы с коляской на учёт ставили. Времена прошли, а вместе с ними ушло и качество сборки.

Арслан Абдуллаев и Игорь Панин. Фото из архива Игоря Панина

Арслан Абдуллаев и Игорь Панин. Фото из архива Игоря Панина

"Японцы" на русском фронте

Особым спросом в районе боевых действий пользуются подержанные японские внедорожники. Да, у них правый руль, но этот недостаток компенсируется надёжностью техники. Ценятся Toyota Hilux и Mitsubishi L200, потому что на них можно установить ПТУР/ПТРК или пулемёт. Для перевозки раненых незаменим старый труженик Mitsubishi Delica. Но отправляют на фронт и Ford, и Isuzu, и Suzuki Vitara, и новые китайские пикапы Great Wall.

Mitsubishi L200. Фото © Wikipedia / order_242

Mitsubishi L200. Фото © Wikipedia / order_242

Сами военные просят доставлять им автомобили с дизельными двигателями, которые наименее чувствительны к качеству топлива. Это связано прежде всего с тем, что с дизтопливом в армии проблем нет, его много.

Из грузовых в Донбасс отправляют полноприводные КамАЗы, легендарный ГАЗ-66, а для перевозки людей — автобусы ПАЗ. Но крупногабаритные машины являются основной целью дронов, их сложно маскировать, им нужно много горючего, поэтому их используют чаще в тылу.

Сколько стоит автомобиль для фронта

Волонтёры рассказывают, что изначально в Крыму и вблизи от СВО УАЗы покупали за 100 тысяч рублей, в ремонт вкладывали тысяч двадцать. Со временем цены стали расти. И теперь дешевле чем за 300–400 тысяч машину не найдёшь. А техника в хорошем состоянии стоит ещё дороже — в районе 500–600 тысяч рублей. Всё, что было дешевле и на ходу, уже выбрано.

Цены на японские внедорожники тоже подросли — от 400 до 700 тысяч, а то и дороже.

Михей Девятка. Фото из личного архива Михея

Михей Девятка. Фото из личного архива Михея

Иногда находятся неравнодушные люди, которые покупают для фронта сразу несколько новых автомобилей. Так, у группы "Вежливые.Zлые.СВОи" случилось однажды, что нашёлся добрый человек и купил несколько новых УАЗов. Но такое бывает нечасто.

Как готовят автомобили на СВО

Перед отправкой на СВО машины проходят техническую подготовку. Если есть возможность, волонтёры стараются усилить защиту дна и переднего бампера, поставить хорошую резину, установить на авто лебёдку и багажник, приобрести дополнительные канистры для топлива. Автомобиль оснащают инструментом, рацией, снабжают маскировочными сетями, устанавливают РЭБ — для защиты от дронов. Иногда — по просьбе бойцов — ставят бронирование.

Как готовят для спецоперации УАЗы, Life.ru рассказал руководитель проекта "Буханка" для Донбасса" — писатель Игорь Панин. Он отправил на СВО уже 11 УАЗов, сейчас готовит двенадцатую машину. Работает практически в одиночку.

Бешеный, Куба, Молчун. Фото из архива Игоря Панина

Бешеный, Куба, Молчун. Фото из архива Игоря Панина

  • Самое главное — это исправность автомобиля. Нужно, чтобы "буханка" в критический момент выполнила свои функции, чтобы не застряла, чтобы не остановилась на дороге. И если ей нужно довести раненого до медпункта, чтобы она его довезла. Поэтому на первом месте — техническое состояние. Двигатель должен работать как часы. На "буханках" часто бывают проблемы с электроникой. Это приходится чинить, загонять в мастерские и делать. Что же касается внешнего вида, то это не так важно. Если можно что-то сделать за недорого, то делаю. А так стараюсь не особо заморачиваться.
  • Особой проблемой становится доставка "буханки" к зоне военных действий. При всей своей проходимости эта машина не любит дальних перегонов. Поэтому редкая поездка обходится без поломок. Например, прошлым летом в жару случилась оказия: перестала выключаться печка. В кабине было градусов пятьдесят.

У группы Михея возможностей больше. Он рассказывает, что машину обязательно красят, наносят надписи, проверяют досконально — чтобы двигатель "шептал", чтобы клапаны не цокали, чтобы подвеска была в прекрасном состоянии. Если есть кондиционеры — обязательно заправляют или ремонтируют. Без кондишна летом трудно.

— Как правило, недостатки машин выявляются ещё здесь или во время перегона "за ленточку". И это хорошо, мы их сразу же исправляем.

Сколько живут автомобили в зоне боевых действий

По рассказу Игоря Панина, судьба автомобиля на фронте может быть разной.

Были случаи, когда буквально через месяц-два наша "буханка" попадала под обстрел, под удар дрона или наезжала на мину — и все. Даже ремонтировать нечего. А бывает и так, что ездит — и проблем не знает. Например, вот самая первая наша "буханка", которую я отправлял со своим другом военкором Алексеем Шороховым в Горловку, до сих пор жива. Она курсирует между Горловкой и передовой.

Группа "Вежливые.Zлые.СВОи" на марше. Фото из Архива Михея Девятки.

Группа "Вежливые.Zлые.СВОи" на марше. Фото из Архива Михея Девятки.

Михей Девятка тоже считает, что судьбу автомобиля "за ленточкой" предсказать нельзя. Всё зависит от боевой обстановки. Если автомобиль повреждён и есть опасность для людей — его бросят и ВСУ его быстро уничтожат. Длина жизни машины зависит и от ремпригодности. Нет запчастей на вышедший из строя редкий внедорожник или они слишком дорогие — значит, ему конец.

— А бывает и так, что пригнали автомобиль бойцам, а он им не подходит. Вот "Нива" вязнет в песке и все. Тогда приходится забирать машину и перегонять тем, кому она нужнее.

Четырёхметровый ангел накрыл бойца, который выдернул чеку, чтобы не сдаваться в плен
Четырёхметровый ангел накрыл бойца, который выдернул чеку, чтобы не сдаваться в плен
Авторы
Майя Новик
Майя Новик
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