"Патриоты", "буханки" и "Делики": Какие автомобили востребованы на фронте и как их готовят Сколько на передовой живут автомобили, какие модели востребованы и как их готовят перед тем, как отправить "за ленточку", — в материале Life.ru. 12 июня, 05:27 Волонтёры отправляют в зону СВО "УАЗ-Патриот", УАЗ-452 ("буханка"), "УАЗ-Пикап". Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Почему на новых территориях РФ нужны автомобили

С началом боевых действий оказалось, что в Российской армии много тяжёлой техники и катастрофически не хватает небольших машин. Чтобы уехать с позиций, офицерам-артиллеристам приходилось вызывать КамАЗы или передвигаться на установках "Град". Поэтому почти сразу в дело вступили волонтёры Крыма. Они не только гнали машины на передовую, но и пытались достучаться до командования. Дело довольно быстро тронулось с мёртвой точки: армия тоже стала отправлять в зону СВО сотни "буханок" и "Патриотов". Но автомобилей всё равно не хватало и не хватает.

Армия и волонтёры отправляют в зону СВО сотни "буханок" и "Патриотов". Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ещё в 2022 году волонтёры предлагали снять таможенную пошлину на ввоз автомобилей в Россию, чтобы насытить рынок. Но ситуация в этом отношении не изменилась.

Автомобиль — фронту СВО

Больше 80 автомобилей отправил владелец московской автомастерской — блогер с миллионом подписчиков — Илья Свиридов. С 2022 года половина его работников занимается подготовкой машин, идущих "на войну". Больше ста машин отправила в Донбасс группа волонтёров из разных городов, о которой журналистам рассказал москвич Алексей Зюбанов. 24 автомобиля отправила в новые регионы группа "Вежливые.Zлые.СВОи".

В "Телеграме" освещает свою деятельность группа волонтёров "Автомобиль — фронту Z". С января 2024 года они отправили уже 20 машин.

"Буханка" с фронтовой полосы в зоне СВО. Февраль, 2023 год. Фото из архива Игоря Панина

Не отстают от частных инициатив и регионы. Например, из Иркутской области в 2023 году на фронт уехало 60 автомобилей, Московская область передала Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского 20 машин. Из Красноярского края автомобили прибывают в Донбасс партиями, их везут на железнодорожных платформах. А из отдалённых регионов России их доставляют даже самолётами. Огромный плюс — все эти транспортные средства идут на СВО не пустыми: они везут подарки для бойцов, письма, продукты, разведывательные дроны, прицелы, системы РЭБ, тепловизоры, амуницию, бытовые принадлежности.

Какие российские автомобили нужны "за ленточкой"

По рассказу волонтёра из Крыма Михея с позывным Девятка ( группа "Вежливые.Zлые.СВОи"), дорог на фронте нет, есть направления. В Херсонской области — пески, в Запорожье — пыль, грязь и чернозём. Вязнет всё. Поэтому одна из основных расходных статей — это хорошая резина.

Основные требования к машинам — это полный привод, большой дорожный просвет и вместительность. Почти идеальная машина — пикап.

Из российских машин этим требованиям отвечают "УАЗ-Патриот", УАЗ-452 ("буханка"), "УАЗ-пикап". Востребованы "Нива", "Нива-Шевроле", "УАЗ-Хантер", "Газель", "Соболь" и даже советская "классика", и у каждого автомобиля своя задача. Часто бойцы из отпуска гонят "за ленточку" собственные машины.

Волонтёры отмечают снижение качества российских полноприводных автомобилей. В СССР внедорожники делали на совесть: их предполагалось в случае боевых действий использовать в армии. В те годы каждый владелец полноприводного автомобиля ставил его на учёт в военкомате. Да что автомобиль! Тогда даже мотоциклы с коляской на учёт ставили. Времена прошли, а вместе с ними ушло и качество сборки.

Арслан Абдуллаев и Игорь Панин. Фото из архива Игоря Панина

"Японцы" на русском фронте

Особым спросом в районе боевых действий пользуются подержанные японские внедорожники. Да, у них правый руль, но этот недостаток компенсируется надёжностью техники. Ценятся Toyota Hilux и Mitsubishi L200, потому что на них можно установить ПТУР/ПТРК или пулемёт. Для перевозки раненых незаменим старый труженик Mitsubishi Delica. Но отправляют на фронт и Ford, и Isuzu, и Suzuki Vitara, и новые китайские пикапы Great Wall.

Mitsubishi L200. Фото © Wikipedia / order_242

Сами военные просят доставлять им автомобили с дизельными двигателями, которые наименее чувствительны к качеству топлива. Это связано прежде всего с тем, что с дизтопливом в армии проблем нет, его много.

Из грузовых в Донбасс отправляют полноприводные КамАЗы, легендарный ГАЗ-66, а для перевозки людей — автобусы ПАЗ. Но крупногабаритные машины являются основной целью дронов, их сложно маскировать, им нужно много горючего, поэтому их используют чаще в тылу.

Сколько стоит автомобиль для фронта

Волонтёры рассказывают, что изначально в Крыму и вблизи от СВО УАЗы покупали за 100 тысяч рублей, в ремонт вкладывали тысяч двадцать. Со временем цены стали расти. И теперь дешевле чем за 300–400 тысяч машину не найдёшь. А техника в хорошем состоянии стоит ещё дороже — в районе 500–600 тысяч рублей. Всё, что было дешевле и на ходу, уже выбрано.

Цены на японские внедорожники тоже подросли — от 400 до 700 тысяч, а то и дороже.

Михей Девятка. Фото из личного архива Михея

Иногда находятся неравнодушные люди, которые покупают для фронта сразу несколько новых автомобилей. Так, у группы "Вежливые.Zлые.СВОи" случилось однажды, что нашёлся добрый человек и купил несколько новых УАЗов. Но такое бывает нечасто.

Как готовят автомобили на СВО

Перед отправкой на СВО машины проходят техническую подготовку. Если есть возможность, волонтёры стараются усилить защиту дна и переднего бампера, поставить хорошую резину, установить на авто лебёдку и багажник, приобрести дополнительные канистры для топлива. Автомобиль оснащают инструментом, рацией, снабжают маскировочными сетями, устанавливают РЭБ — для защиты от дронов. Иногда — по просьбе бойцов — ставят бронирование.

Как готовят для спецоперации УАЗы, Life.ru рассказал руководитель проекта "Буханка" для Донбасса" — писатель Игорь Панин. Он отправил на СВО уже 11 УАЗов, сейчас готовит двенадцатую машину. Работает практически в одиночку.

Бешеный, Куба, Молчун. Фото из архива Игоря Панина

Самое главное — это исправность автомобиля. Нужно, чтобы "буханка" в критический момент выполнила свои функции, чтобы не застряла, чтобы не остановилась на дороге. И если ей нужно довести раненого до медпункта, чтобы она его довезла. Поэтому на первом месте — техническое состояние. Двигатель должен работать как часы. На "буханках" часто бывают проблемы с электроникой. Это приходится чинить, загонять в мастерские и делать. Что же касается внешнего вида, то это не так важно. Если можно что-то сделать за недорого, то делаю. А так стараюсь не особо заморачиваться.

Особой проблемой становится доставка "буханки" к зоне военных действий. При всей своей проходимости эта машина не любит дальних перегонов. Поэтому редкая поездка обходится без поломок. Например, прошлым летом в жару случилась оказия: перестала выключаться печка. В кабине было градусов пятьдесят.

У группы Михея возможностей больше. Он рассказывает, что машину обязательно красят, наносят надписи, проверяют досконально — чтобы двигатель "шептал", чтобы клапаны не цокали, чтобы подвеска была в прекрасном состоянии. Если есть кондиционеры — обязательно заправляют или ремонтируют. Без кондишна летом трудно.

— Как правило, недостатки машин выявляются ещё здесь или во время перегона "за ленточку". И это хорошо, мы их сразу же исправляем.

Сколько живут автомобили в зоне боевых действий

По рассказу Игоря Панина, судьба автомобиля на фронте может быть разной.

Были случаи, когда буквально через месяц-два наша "буханка" попадала под обстрел, под удар дрона или наезжала на мину — и все. Даже ремонтировать нечего. А бывает и так, что ездит — и проблем не знает. Например, вот самая первая наша "буханка", которую я отправлял со своим другом военкором Алексеем Шороховым в Горловку, до сих пор жива. Она курсирует между Горловкой и передовой.

Группа "Вежливые.Zлые.СВОи" на марше. Фото из Архива Михея Девятки.

Михей Девятка тоже считает, что судьбу автомобиля "за ленточкой" предсказать нельзя. Всё зависит от боевой обстановки. Если автомобиль повреждён и есть опасность для людей — его бросят и ВСУ его быстро уничтожат. Длина жизни машины зависит и от ремпригодности. Нет запчастей на вышедший из строя редкий внедорожник или они слишком дорогие — значит, ему конец.

— А бывает и так, что пригнали автомобиль бойцам, а он им не подходит. Вот "Нива" вязнет в песке и все. Тогда приходится забирать машину и перегонять тем, кому она нужнее.

Авторы Майя Новик