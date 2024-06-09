Четырёхметровый ангел накрыл бойца, который выдернул чеку, чтобы не сдаваться в плен Как в зоне спецоперации выживают те, кто по всем земным законам должен был погибнуть. Life.ru собрал пять случаев, которые иначе, как чудесами, не назовёшь. 8 июня, 21:41 Как в зоне СВО выживают те, кто по земным законам должен был погибнуть. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FXQuadro, © ТАСС / Алексей Коновалов

Есть расхожая фраза о том, что в окопах атеистов не бывает, но, когда речь идёт о конкретных боевых действиях, будь то зона спецоперации или другие современные горячие точки, всё не так однозначно. Сегодня священнослужители разных конфессий чаще всего выполняют психотерапевтическую функцию: бойцам нужно с кем-то поговорить, излить душу.

Но именно такие духовные беседы порой становятся гораздо более ценными и важными, чем исповедь. Поэтому очень часто далёкие от религии солдаты обращаются к священникам, и это позволяет им сохранять самообладание в бою. И всё-таки иногда происходят события, которые даже у самых непримиримых атеистов меняют представление о жизни и тем более о смерти.

Ангел

Об одном таком случае, лёжа на больничной койке, рассказал участник СВО. Он получил тяжёлые ранения, но выжил благодаря, как он сам считает, вмешательству небесных сил. Он пожелал остаться неназванным, но его трудно заподозрить в вымысле. Как минимум об отсутствии религиозной экзальтации говорит его попытка суицида.

Так, по мнению немецкого дизайнера Йонаса Файфера, выглядят ангелы, если точно визуализировать священное писание. Кадр из видео © YouTube / Jonas Pfeiffer aka jopfe

Это произошло во время штурма. Рядом с ним подорвалась мина, и его отбросило в другую воронку. Там он понял, что его ранение слишком тяжёлое: ему оторвало ногу, а враг при этом был уже рядом. Не желая сдаваться в плен, он достал гранату и выдернул чеку.

— Тут я посмотрел на небо и увидел громадного ангела. Метра четыре. Я смотрю на него, а он смотрит на меня. В этот момент он крыльями закрыл воронку, и всё… После этого я оглядываюсь и вижу, что подходят наши, и вот меня уже отправляют в госпиталь, — рассказал выживший.

По светлячкам

Со слов бойца, он действительно увидел дорожку из светлячков, которая провела его мимо мин. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / INSPIRE LOVE & HEALTH

Протоиерей Димитрий (Василенков) служит главным военным священником в зоне СВО. Он рассказал душераздирающую историю, которая произошла с нашими разведчиками. О ней не узнали бы, если бы не единственный выживший боец.

— Разведгруппа работала в тылу врага, их вычислили и накрыли артиллерийским ударом. Один из бойцов очнулся и увидел вокруг своих друзей. Тут он услышал обращение к себе: "Ты с нами?" — спрашивали его боевые товарищи, которые начали вставать, но их тела при этом оставались лежать на земле… Он понял, что все они погибли, и ответил, что ему "надо выходить". "Тогда тебе туда", — сказали ему, указав направление. Парень замешкался: "Как же я пойду?" — и услышал ответ: "Иди по светлячкам", — пересказал его историю отец Димитрий.

Далее, со слов бойца, он действительно увидел дорожку из светлячков, которая вела в том направлении, которое ему указали. Позже выяснилось, что шёл он через минные поля, и в расположении ещё долго не могли поверить в то, что он вышел именно этим путём оттуда и не подорвался.

152-й снаряд

152-мм снаряд весит 46 кг и содержит 6,73 кг мощного взрывчатого вещества. Кадр из видео © YouTube / Крупнокалиберный Переполох

Этой историей поделился иеромонах Максим (Жилинский). Батюшка давно посещает зону военных действий, но каждый случай Божьего промысла вызывает благоговейную оторопь даже у него — опытного священника. Так, отец Максим был поражён случаем, который произошёл в окопах в зоне боевых действий. Бойцы, которые рассказали об этом, по земным законам просто не могли выжить. Их вынесло из блиндажа взрывной волной, но никто из них не получил ранений.

— 152-й снаряд (весит 46 кг) попал в блиндаж и превратил его в кратер. То есть от него практически ничего не осталось, кроме балки, на которой была пластиковая иконка Спасителя. Она даже не опалилась. И все люди, которые там находились и должны были на 150% погибнуть, — так вот, на них не было ни одной ссадины, — рассказал священник.

Жизнь-жестянка

Солдат из Великого Новгорода с позывным Турист выжил благодаря Библии, которую носил в нагрудном кармане. Фото © armmuseum.ru

Солдат из Великого Новгорода с позывным Турист выжил благодаря Библии, которую носил в нагрудном кармане. Позже он передал это Евангелие с повреждениями от осколков отцу Алексею (Воронюку), который и поделился историей чудесного спасения.

— Осколок попал в грудь Туристу, но не пробил Евангелие. Оно было в тонком жестяном окладе и спасло жизнь человеку. Примечательно, что этому писанию более 100 лет, и сейчас мы передали его в музей, — рассказал протоиерей Алексей.

Спросите у Гудвина

Вера спасает российских солдат на поле боя. Фото © spastv.ru

Также отец Алексей вспоминает другой случай, произошедший с парнем по имени Антон. Молодой человек в зоне СВО сдружился с опытным и возрастным бойцом, у которого был позывной Дед. Они ехали в одной машине, когда она сломалась и по ним начался обстрел из Himars. Оба погибли.

— Так вот, жене этого Деда позже приснился её муж в светлой военной форме и в сопровождении того самого Антона. Они сказали, что у них только минутка, потому что им нужно возвращаться "помогать своим", добавив: "Если не верите, спросите у Гудвина", — пересказывает батюшка.

Позже, когда эта вдова рассказала о таком странном сне своим подругам на работе, многие мужья которых также были в зоне СВО, у одной из них вырвался из груди эмоциональный возглас… Гудвин — это позывной её мужа, о котором она ранее никому не рассказывала. Женщина судорожно стала звонить супругу, и вскоре он ответил. Он рассказал, что недавно "вернулся с задачи", в которой они не должны были выжить. По ним был выпущен целый пакет из артиллерийской установки, и под этим огнём им оставалось только молиться.

— Кто как молился, кто-то орал: "Господи, помилуй!" — а я просто кричал: "Дед, Антоха, помогите! Дед, Антоха, помогите!" Я не знаю, почему именно им молился, просто в голову пришли первые, кого лично знал. И в этот момент что-то случилось, вектор изменился, обстрел перенесли на другой квадрат, мы все выжили, — рассказал Гудвин.

Авторы Григорий Никонов