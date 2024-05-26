"По законам военного времени": Какую цену за успех заплатила звезда сериала актриса Климова Чтобы понять, как 46-летней звезде сериала "По законам военного времени" и матери четверых детей Екатерине Климовой до сих пор удаётся оставаться секс-символом российских экранов, придётся осознать, что внешний успех даётся ей очень непросто. 25 мая, 21:21 Актриса Екатерина Климова. Обложка © YouTube / Надежда Стрелец

Пубертатный удар

Сегодня она благодарит папу за характер. Но его уже нет — умер в 2010-м. До её пубертатного возраста он сидел в тюрьме за убийство.

Отец Екатерины Климовой Александр Григорьевич. Фото © YouTube / Екатерина Климова

— Это была драка в ресторане, кто-то из соперников папы умер, и он всю вину взял на себя, — поделилась Климова.

На воле остались жена и две дочери. Матери Климовой пришлось отдать её в ясли в девять месяцев. И всё детство девочка недополучала родительского внимания. В школе училась плохо, связалась с плохой компанией, просиживала вечера с пацанами в подъездах. Разумеется, вернувшись, отец стал ломать эту историю, и долгое время понимания между ним и Катей не было. Только когда она поступила в театральный, отношения выровнялись. Именно за папу она спрячется, когда её первый муж попытается "набить морду" Игорю Петренко.

Объелся груш

Илья Хорошилов и Екатерина Климова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @geweller76

Илья Хорошилов был потомственным ювелиром. В прошлом у него были актёрские амбиции, они с Климовой учились в одной школе, и их брак стал логичным продолжением этой дружбы. В браке у них родилась девочка, которую назвали Лизой. Но роль домохозяйки Климова отвергла и устремилась на съёмочную площадку, где и познакомилась с Игорем Петренко. Это был 2003 год.

Её дочке всего один годик, а Игорь только третий год в браке. Оба решили, что это судьба, и бросили своих супругов. Хорошилов воспринял уход Екатерины болезненно и хотел "разобраться по-мужски", но в дело вмешался папа Климовой. Александр Григорьевич объяснил ювелиру, почему он не должен мешать счастью его дочурки.

Из грязи в князи

У отца Климовой и Игоря Петренко было кое-что общее, жуткое, но, по всей видимости, сильно объединяющее — тюрьма. Петренко в молодости тоже сидел и тоже был связан с убийством. Человека застрелил его друг, но Игорь при этом присутствовал и помогал замести следы. В итоге будущий актёр получил срок за соучастие. "Матросская Тишина", "Бутырка", психиатрическая больница (защите удалось доказать состояние аффекта Игоря) — казалось бы, такие пункты в биографии ставят крест на любой публичной карьере, но не в случае с Петренко. Сразу после освобождения он штурмом берёт Щепкинское театральное, оказывается в труппе Малого театра и получает роли в кино. Для него в тот момент просто нет препятствий. Жизнь слишком коротка, а люди вокруг — беззубые.

Актёры Игорь Петренко и Екатерина Климова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Говорят, женщина влюбляется не в мужчину, а в его потенциал. В случае с Климовой эта схема вполне рабочая. Вначале был обеспеченный и проверенный ювелир, но вдруг она увидела новую цель — восходящая звезда кино Петренко не мог не влюбить её в себя. Скоро она подарила ему двоих мальчиков, и этот брак тогда обсуждала вся страна. Пожалуй, не было более телегеничной пары. Тем не менее брак Климовой и Петренко начал трещать по швам. Кто-то видел причину разлада в проблемах с алкоголем актёра, а кто-то понимал, что пьёт человек не просто так, вспоминая историю с музыкантом группы "Челси" Романом Архиповым. Много раз они пытались разбежаться, но каждый раз их сдерживали дети. И так почти 12 лет. Закончилось всё после очередного загула Игоря. Однажды он вернулся домой и понял, что Катя с детьми ушла.

— Я понимал, что жить со мной было невыносимо, каждый раз она видела это пьяное создание, — признал публично Игорь Петренко.

Сплошная благодарность

Актриса Екатерина Климова. Обложка © YouTube / Надежда Стрелец

Сама Климова сегодня с благодарностью вспоминает брак с Петренко, говоря, что Игорь научил её быть сильной. Крах она объясняет тем, что из их отношений ушла любовь.

— Я не могу жить не в любви. Если я не люблю и меня не любят, я так жить не смогу. Вот про что эта история. Мозгами я понимаю, что если бы в молодости я была мудрее и терпимее, то, возможно, конечно... Но это была бы не я, — говорит актриса.

Они довольно быстро нашли себе новые половинки, но отношения друг с другом выясняли ещё долго. Из-за депрессии и проблем с алкоголем он не выплачивал алименты детям, и Климова терпеть не стала. Начались суды, запреты на выезд, угроза уголовного преследования, давление СМИ и так далее. Речь шла о миллионных выплатах, но у него уже была другая семья, и он был вынужден отдавать всё, что зарабатывал. При этом ни в одном интервью он не отказывался от своих обязательств, не сказал в адрес Климовой ни одного плохого слова и обещал выплатить всё до копейки. В новом браке у Петренко родились ещё три дочери.

Сильная женщина

Екатерина Климова и Гела Месхи. Фото © YouTube / ПРОЕКТ 2020

Через год после развода Климова вышла замуж за актёра Гелу Месхи, который был младше её на девять лет. В тот момент она уже была беременна и вскоре родила ещё одну дочь, которую назвали Беллой. Этот брак продержался четыре года. Инициатором развода вновь стала Екатерина. Что именно произошло, они не объясняли, но очевидно, что решение выбило Месхи из колеи. Это читалось между строк в словах самой Климовой, которая говорила, что слишком много времени проводила на работе. Это вновь была позиция сильной женщины, которая способна перешагнуть через мужчину и идти дальше.

— Я хочу, чтобы Гела встал на ноги, почувствовал уверенность, нашёл себя и чтобы его не ассоциировали со мной, — рассуждала Климова в 2015 году.

Цена привычек

Балетный станок в спальне Екатерины Климовой. Фото © YouTube / Екатерина Климова

Сегодня Климова живёт в двухэтажной квартире в центре Москвы, у неё есть прекрасный дом в ближайшем Подмосковье, она востребованная актриса театра и кино. Носит дорогие наряды и бриллианты от MERCURY, у неё в спальне балетный станок… Она не просто прекрасно выглядит, а на неё хочется смотреть! В том числе и детям, которые видят мать реже, чем им хотелось бы. У них отличные отношения, но она сама называет себя плохой матерью: работа у неё всё равно забирает слишком много времени.

Екатерина Климова с сыном Матвеем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klimova___ekaterina

18-летний сын Екатерины Климовой Матвей, которого она называет Мэтью, оказался на трагическом распутье. Парень мечтал о карьере военного и профессионально занимался боксом, но у него обнаружили серьёзные проблемы со здоровьем.

— Да, Матвей по складу характера военный, и это могло стать для него лучшей карьерой. Он даже профессионально занимался боксом, но в какой-то момент выяснилось, что у него есть наша семейная проблема с сетчаткой глаз. В итоге ему нельзя было дальше продолжать заниматься боксом и в принципе запрещены физические нагрузки, — рассказала актриса.

Физические нагрузки запрещаются при отслоении сетчатки глаза. Также пациентам нельзя драться (любой удар может ослепить навсегда) и прыгать с парашютом. В остальном человек ведёт обычный образ жизни, тем более если проблема обнаружена своевременно. В случае если всё-таки сетчатка отслаивается от глазного дна, будет необходима экстренная операция, иначе наступит слепота. Сейчас Матвей пытается перестроить свои планы на жизнь и, кажется, готов пойти по стопам родителей. Он учится в школе Олега Табакова.

Авторы Григорий Никонов