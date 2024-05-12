Ребёнок, муж, дома на Рублёвке: На что Наталья Вавилова из "Москва слезам не верит" променяла свой успех В жизни Натальи Вавиловой произошло много событий, которые очень многих ломают, но ей повезло встретить человека, который помог ей выдержать все испытания. 11 мая, 21:29 Актриса Наталья Вавилова и режиссёр Самвел Гаспаров познакомились на съёмочной площадке у Владимира Меньшова. Обложка © YouTube / ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Это любовь

У актрисы Натальи Вавиловой трудная судьба. Она стала заложницей одной роли, потеряла ребёнка, ушла из кино, была вынуждена продать дом и доживает жизнь в одиночестве. Несмотря на то что с журналистами она никогда не общалась, о ней много писали. В том числе много неправды. И тем не менее её путь — история любви и верности длиной в 40 лет.

Владимир Меньшов заметил Вавилову в фильме "Розыгрыш", где она играла с Дмитрием Харатьяном. Фото © YouTube / ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Они познакомились на съёмочной площадке у Владимира Меньшова. Как раз снимали "Москва слезам не верит". Она совсем молодая 20-летняя девушка с одной ролью за плечами — в фильме "Розыгрыш". А он 41-летний дальнобойщик из Грузии… Конечно, это преувеличение, к 1979 году Самвел Гаспаров уже был режиссёром, но на "Мосфильм" он попал уже взрослым, у них была разница в 20 лет. Обаятельный, добрый и деятельный армянин, он окутал своим теплом и заботой девчонку, о которой в 80-е мечтали все советские мужчины.

После роли в фильме "Москва слезам не верит" Наталья Вавилова снялась ещё в десятке картин. Фото © YouTube / ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

После того как "Москва…" взяла "Оскар", предложения посыпались на Наталью лавиной. Гаспаров контролировал этот поток и помогал ей не словить звезду. Он отправил её к своей маме в Тбилиси, где она научилась готовить. Но от предложенных ролей было трудно отказаться. Они оба решили подзаработать, чтобы иметь возможность купить дом, путешествовать. За следующие десять лет он снял семь фильмов, она снялась в 14. Но её продуктивность привела к трагедии для них обоих.

Профессиональная подлость

Наталья Вавилова с мужем Самвелом Гаспаровым. Фото © YouTube / ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Она снималась в фильме "Николай Подвойский" в Ярославле. Работник ипподрома, где тренировалась Наталья, вывел не ту лошадь. Актриса уверенно держалась в седле, но у мерина была больная спина и он сбросил наездницу, встав на дыбы. Наталья получила травму позвоночника и потеряла ребёнка. В тот момент она была беременна. Но беда не приходит одна: Вавиловой нужно было время на восстановление, и режиссёр заменил актрису. Причём сделано это было, со слов Гаспарова, очень некрасиво.

— Ладно бы они извинились и объяснили, что съёмки должны продолжаться… Но они пришли к ней в больничную палату и попросили не рассказывать об инциденте, иначе их уволят. Обещали ждать столько, сколько потребуется. У Наташи душа — золото, она их сразу простила и сказала, что всё понимает. А через два дня просто уведомили, что студия не может менять план, и её уволили, — рассказал муж актрисы Самвел Гаспаров.

Смутное время

Наталья Вавилова и Алексей Баталов на съёмках фильма "Москва слезам не верит". Фото © "Москва слезам не верит" (1979), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

А затем наступили 90-е. Он запустил первую частную киностудию в России под названием "Десса". Это был правильный шаг, который мог принести баснословное состояние, но тогда всё было не так очевидно. Следующий фильм он снимет только в 2009 году, а Наталья после 1991-го больше не снималась. Роли в похабных сериалах её отталкивали, а он зарабатывал деньги на боевик для проката в США. Они думали уехать жить туда. Оставалось только найти финансирование.

Марселя Аврама называют гением продюсирования. Фото © Marcel-avram.com

Так Гаспаров оказался в Бухаресте. Общаясь с американскими кинодеятелями, которые проявили интерес к его картине, он познакомился с человеком, который полностью перевернул его жизнь. Этим человеком был гениальный продюсер Майкла Джексона и многих других мировых звёзд Марсель Аврам. Гаспаров помог отснять концерт поп-идола в Румынии и приглянулся великому промоутеру.

— На второй день знакомства с Аврамом в застольной беседе я поделился с ним, что мне нужны деньги, чтобы запуститься с картиной в США. Американцы уже предлагали мне дом, контракт на пять фильмов… "Ты мне нравишься. Хочешь, привезём Майкла в Москву? — предложил Аврам. — Ты организуешь концерт — вот и заработаешь". Я подумал, что было бы здорово, но, клянусь, не верил, что это реально, — вспоминал Гаспаров.

Главное испытание

Так семья Вавиловой подошла к своему Рубикону. Это были самые трудные, но вместе с тем самые захватывающие годы. У Гаспарова не было опыта организации подобных мероприятий. И он столкнулся с сопротивлением, преодолеть которое может либо гений, либо авантюрист вселенского масштаба. О том, что в 1993 году Майкл Джексон приедет в Москву, говорили все. Но закостенелая публика, властные люди с предрассудками, конкуренты и завистники — все норовили помешать мужу Вавиловой осуществить мечту миллионов. Много раз всё срывалось, и до самого конца не было ясно, выступит Майкл или нет.

О том, что в 1993 году Майкл Джексон приедет в Москву, говорили все. Фото © YouTube / Сделано в Москве

Именно тогда Самвел Гаспаров надорвался. Билеты специально не продавали. В газетах стали писать о том, что в столицу привезли двойника, а не самого артиста. Возле метро на выходе людей встречали и говорили, что концерт отменили. Охранники Джексона поймали вооружённого человека, который хотел снять личное видео под сценой. Какие-то предсказатели нагадали Майклу, что он в этот день сломает позвоночник на сцене, и это его сильно напугало. А ко всему прочему пошёл ливень, который залил сцену.

В газетах стали писать о том, что в столицу привезли двойника, а не самого артиста. Фото © YouTube / Сделано в Москве

Гаспаров вложил в организацию все свои средства и уже смирился с тем, что всё потерял. Концерта не будет. Но именно в этот момент к нему в офис пришла пожилая женщина. Она была вся в слезах и принесла рисунок своей 12-летней дочки. Девочка была практически слепой, но нарисовала Майкла, и её мама решила, что без автографа она домой не вернётся. Гаспаров решил попробовать, хотя отношения с Аврамом уже были окончательно испорчены.

— Наверное, Бог послал мне эту женщину с рисунком… Я пошёл с ним к Майклу. Тогда я, клянусь, уже не думал о пропавшем концерте и о том, что мы проиграли, я думал: а вдруг этот ребёнок, увидев автограф Джексона, от самого желания его увидеть прозреет?! Ведь чего в жизни не бывает?

Через переводчика он рассказал эту душераздирающую историю Майклу, и тот решил выступить во что бы то ни стало. Только выдвинул условия: на концерте всё-таки будут люди, выступать перед пустыми трибунами он не мог. А также попросил вытирать сцену и привезти как можно больше полотенец. От гонорара, который предполагалось выплатить с продажи билетов, американский поп-идол отказался, а контракт предполагал сумму в размере $400 тыс.

Джексон решил выступить в Москве во что бы то ни стало. Фото © YouTube / MJJacksonHD

Гаспаров распорядился открыть все ворота в "Лужники", и народ мгновенно заполнил стадион. Концерт состоялся. Это была новость номер один в мире в тот момент. Сам Гаспаров не стал дожидаться окончания и уехал в их новый с Натальей дом, который они купили на Рублёвке ещё до всех этих событий.

— Ты не проиграл, плевать на деньги, главное, что концерт состоялся, ты это сделал, а значит, ты победил, — сказала Вавилова своему разбитому и уставшему мужу.

Которая не верит…

Сейчас Наталья Вавилова живёт в Москве. Фото © YouTube / ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Она занималась садом, он собакой. Все последующие годы они жили тихой и мирной жизнью. Не лезли под софиты, не давали интервью. Много путешествовали. Но здоровье Самвела начало давать сбои. Язва желудка добивала его. Пришлось делать операцию, но не сильно помогло. Несколько лет она смотрела, как угасает единственный человек, которому она полностью доверила свою судьбу. Их дом всегда был полной чашей, к ним постоянно приезжали родственники, друзья, но, когда Самвела не стало в 2020 году, в Наталье тоже что-то умерло. Сейчас ей 65. Дом на Рублёвке пришлось продать и переехать обратно в Москву, в ту самую, которая не верит слезам.

Авторы Григорий Никонов