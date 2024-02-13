Актёра Петренко ищут приставы из-за многомиллионного долга по алиментам

По информации телеграм-канала, Петренко не платит деньги на 15-летнего Корнея и 17-летнего Матвея уже на протяжении года. При этом в конце 2022-го актёр уже выплачивал долг по алиментам в размере шести миллионов рублей. Петренко развёлся с Климовой в 2014 году после десяти лет совместной жизни. В настоящее время артист женат, у него три дочки. Экс-супруга же одна воспитывает четырёх детей от трёх бывших мужей.