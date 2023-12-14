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14 декабря, 03:42

Бывшим жёнам на заметку: Названо условие, при котором Гуфа лишат родительских прав

Юрист Подгрудкова: Гуфа могут лишить родительских прав из-за зависимостей

<p>Рэпер Гуф с бывшей супругой Юлией. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/albums-11250256?z=photo-11250256_457257040/photos-11250256" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУФ (GUF)</a></p>

Рэпер Гуф с бывшей супругой Юлией. Обложка © VK / ГУФ (GUF)

Злостное уклонение от уплаты алиментов и хронический алкоголизм или наркомания являются основанием для лишения родительских прав, однако диагноз необходимо подтвердить у врача. Так прокомментировала порталу "Страсти" скандал с участием рэпера Гуфа и его бывших жён Юлии и Айзы юрист по гражданскому праву Анастасия Подгрудкова.

"Лишение родительских прав осуществляется судом. С соответствующим заявлением имеет право обратиться в том числе бывшая супруга", — пояснила эксперт, добавив, что можно также через суд ограничить взаимодействие отца с детьми.

Нарколог оценил, сможет ли Гуф раз и навсегда бросить наркотики

Нарколог оценил, сможет ли Гуф раз и навсегда бросить наркотики

Напомним, рэпер Гуф оказался в центре нового скандала с участием бывшей супруги Юлии Королёвой. Музыкант преследует экс-возлюбленную и несколько раз штурмовал её пустую виллу на Пхукете, засняв происходящее на видео. Молодые люди развелись 20 октября. Артист отменил все новогодние корпоративы и взял паузу в выступлениях минимум до весны следующего года.

Лариса Сафронова
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