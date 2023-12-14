Бывшим жёнам на заметку: Названо условие, при котором Гуфа лишат родительских прав

Злостное уклонение от уплаты алиментов и хронический алкоголизм или наркомания являются основанием для лишения родительских прав, однако диагноз необходимо подтвердить у врача. Так прокомментировала порталу "Страсти" скандал с участием рэпера Гуфа и его бывших жён Юлии и Айзы юрист по гражданскому праву Анастасия Подгрудкова.