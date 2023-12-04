Нарколог оценил, сможет ли Гуф раз и навсегда бросить наркотики

Недавно рэпер Гуф (Алексей Долматов) вновь попал в скандал и даже отменил все запланированные новогодние корпоративы. Родственники утверждают, что причина в стрессе, однако фанаты певца считают, что в деле могут быть замешаны наркотики. Врач-психиатр и нарколог Владислав Кузнецов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" оценил ситуацию и рассказал, мог ли артист вновь вернуться к пагубной привычке.

По его словам, в данном случае речь может идти о срыве, если человек был в тесной связи с "синтетикой". Кузнецов объяснил, что для людей, которые раньше употребляли, это способ вновь "почувствовать себя на коне". Однако нарколог заверил, что из зависимости можно выйти, если есть желание. При отсутствии такового ничего не получится, как бы ни старались близкие.