Нарколог оценил, сможет ли Гуф раз и навсегда бросить наркотики
Нарколог Кузнецов: Гуф мог снова начать употреблять наркотики из-за стресса
Рэпер Гуф (Алексей Долматов). Обложка © VK / Алексей Долматов
Недавно рэпер Гуф (Алексей Долматов) вновь попал в скандал и даже отменил все запланированные новогодние корпоративы. Родственники утверждают, что причина в стрессе, однако фанаты певца считают, что в деле могут быть замешаны наркотики. Врач-психиатр и нарколог Владислав Кузнецов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" оценил ситуацию и рассказал, мог ли артист вновь вернуться к пагубной привычке.
По его словам, в данном случае речь может идти о срыве, если человек был в тесной связи с "синтетикой". Кузнецов объяснил, что для людей, которые раньше употребляли, это способ вновь "почувствовать себя на коне". Однако нарколог заверил, что из зависимости можно выйти, если есть желание. При отсутствии такового ничего не получится, как бы ни старались близкие.
"Рехаб и различные методы терапии от зависимости играют очень важную роль, но без самого желания человека избавиться от зависимости это лишь способ испытывать судьбу и дальше", — пояснил Кузнецов.
Напомним, что Гуф отменил все новогодние корпоративы и взял паузу в выступлениях минимум до весны следующего года. Причина может крыться в разводе и конфликте с экс-супругой Юлией королевой: недавно рэпер приехал с кастетом на виллу Королёвой на тайском Пхукете и стал её поджидать. Сама девушка заявляет, что тот представляет угрозу для их общей дочери. Пара развелась 20 октября.