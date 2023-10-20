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20 октября, 14:13

Гуф и Юлия Королёва официально развелись

Суд в Москве расторг брак рэпера Гуфа и его супруги Юлии

<p>Гуф и его бывшая жена Юлия. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yuliyakorolevaa</p>

Гуф и его бывшая жена Юлия. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yuliyakorolevaa

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) развёлся со своей супругой Юлией (девичья фамилия Королёва), решение о расторжении брака принял судебный участок мирового судьи № 197 в Москве.

"Иск Долматовой Юлии Руслановны к Долматову Алексею Сергеевичу о расторжении брака удовлетворён", — рассказали там АГН "Москва".

Гуф отрёкся от Королёвой и поставил Айзу на первое место в качестве "любимой жены"

Гуф отрёкся от Королёвой и поставил Айзу на первое место в качестве "любимой жены"

Напомним, о разводе Алексея Долматова и Юлии Королёвой стало известно в июле. По данным Лайфа, рэпер был не против этого и решил уладить все острые вопросы мирным путём. Известно, что он был готов участвовать в воспитании дочери Тины, но, с кем будет проживать девочка, пока не известно.

Матвей Константинов
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