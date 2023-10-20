Гуф и Юлия Королёва официально развелись

Напомним, о разводе Алексея Долматова и Юлии Королёвой стало известно в июле. По данным Лайфа, рэпер был не против этого и решил уладить все острые вопросы мирным путём. Известно, что он был готов участвовать в воспитании дочери Тины, но, с кем будет проживать девочка, пока не известно.