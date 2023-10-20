Гуф и Юлия Королёва официально развелись
Суд в Москве расторг брак рэпера Гуфа и его супруги Юлии
Гуф и его бывшая жена Юлия. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yuliyakorolevaa
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) развёлся со своей супругой Юлией (девичья фамилия Королёва), решение о расторжении брака принял судебный участок мирового судьи № 197 в Москве.
"Иск Долматовой Юлии Руслановны к Долматову Алексею Сергеевичу о расторжении брака удовлетворён", — рассказали там АГН "Москва".
Напомним, о разводе Алексея Долматова и Юлии Королёвой стало известно в июле. По данным Лайфа, рэпер был не против этого и решил уладить все острые вопросы мирным путём. Известно, что он был готов участвовать в воспитании дочери Тины, но, с кем будет проживать девочка, пока не известно.