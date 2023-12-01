"Думаешь, я не зайду?": Штурм виллы экс-супруги с кастетом может лишить Гуфа дочери

Рэпер Гуф оказался в центре нового скандала с участием бывшей супруги Юлии Королёвой. Музыкант несколько раз штурмовал пустую виллу экс-возлюбленной на Пхукете, засняв происходящее на видео. В ответ мать его годовалой дочери Тины пообещала лишить исполнителя родительских прав.

Тревожные ролики из Таиланда Гуф начал выкладывать в Сети двумя днями ранее. Сначала рэпер попытался прорваться в жилище Королёвой ночью, вооружившись кастетом. Впрочем, двери никто не открыл. Утренняя вылазка оказалась удачнее, и с помощью подсобника автор хитов попал на территорию виллы, требуя от бывшей супруги выйти. Дома вновь никого не оказалось.

Гуф ищет Королёву на арендованной вилле в Таиланде. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / therealjuf

Позже в прямом эфире музыкант объявил о намерении судиться с бывшей женой за дочь, обвинив её в попытке добиться выплаты неподъёмных алиментов. А уже в четверг на связь вышла и сама Королёва. Девушка призналась, что вынуждена скрываться от Гуфа на острове, так как он представляет для жизни Тины угрозу. Кроме того, экс-возлюбленная рэпера сообщила, якобы исполнитель песен проживает вместе с подростком, который носит его одежду и исполняет все поручения.

"Я не могу молчать, потому что ситуация выходит из под контроля. Я и Тина прячемся далеко на окраине острова. Он угрожает моей жизни, угрожает жизни Тины. Он приходил в наш дом с оружием, он стучался, пытался проникнуть, он ищет нас по острову, он оклеветал нас полностью", — заявила в Сети Королёва, пообещав лишить Гуфа родительских прав через суд по возвращении в Москву

Королёва вышла на связь после штурма виллы Гуфом. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yuliyakorolevaa