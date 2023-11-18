"Искренне каюсь": Гуф перепутал кадила с колпаками, и теперь ему грозит уголовка с отменой концерта
Рэпер Гуф извинился за видео со священниками, из-за которого на него заявили в СК
Гуф. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / therealguf
Рэперу Гуфу пришлось извиняться за опубликованное в соцсети видео. Исполнитель запостил ролик с молитвой священнослужителей на трек "Тем, кто с нами". За это ему могут грозить уголовная ответственность, отмена запланированного на 14 декабря концерта в Москве и запрет его трека из-за пропаганды наркотиков и оправдания преступных поступков. Об этом сообщил Mash.
Гуф извиняется за ролик со священнослужителями. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / therealguf
"Я искренне извиняюсь, я искренне каюсь за то, что выложил этот идиотизм в Сеть. Я никак не хотел задеть ничьи чувства, тем более православных людей. <...> Давайте на этом поставим точку. Да, есть косяк, не знал, что это может вылиться в такую фигню. Давайте на этом остановимся, я искренне каюсь", — прокомментировал рэпер свой поступок, добавив, что вызвавший столько негатива видеоролик он сделал не сам, а нашёл в Интернете.
Первые строчки чреватого серьёзными последствиями для Гуфа трека звучат так: "А йоу, Ака, вот вам два колпака". Вскоре после публикации люди обрушились с негативом в комментарии под роликом и личку артиста. Через несколько часов он удалил ролик.
Такое поведение вызвало гнев правозащитников из центра "Сорок сороков", которые направили в СК РФ заявление с просьбой привлечь музыканта за оскорбление чувств верующих и проверить его трек на предмет пропаганды употребления наркотиков. Кроме того, они призвали отменить ближайший концерт рэпера в столице. Георгий Солдатов, которому принадлежала инициатива обратиться в СК, заявил, что Гуф поступил кощунственно по отношению к Богу и всем святым.
Ранее Лайф писал о разводе Алексея Долматова и Юлии Королёвой, о котором стало известно в июле. По нашей информации, рэпер был не против этого и решил уладить все острые вопросы мирным путём. Известно, что он был готов участвовать в воспитании дочери Тины, которая осталась жить с мамой.