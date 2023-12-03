Взял паузу до апреля: Стрессующий из-за развода Гуф рискует сорвать свой концерт в Москве и загреметь в рехаб

Гуф (Алексей Долматов) отменил все новогодние корпоративы и взял паузу в выступлениях минимум до весны следующего года. Теперь под угрозой отмены его концерт в Москве. По данным Mash, всему виной свалившийся на рэпера стресс из-за развода и недавней драки.

На данный момент артист находится в Таиланде, а на днях сообщил своей команде, что пропадёт до апреля, и попросил не искать его. Причём 14 декабря должно состояться выступление Долматова в российской столице, и если он не объявится, то всем светит как минимум серьёзная неустойка.