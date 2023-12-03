Взял паузу до апреля: Стрессующий из-за развода Гуф рискует сорвать свой концерт в Москве и загреметь в рехаб
Mash: Рэпер Гуф отменил все выступления до весны из-за сильного стресса
Гуф (Алексей Долматов) отменил все новогодние корпоративы и взял паузу в выступлениях минимум до весны следующего года. Теперь под угрозой отмены его концерт в Москве. По данным Mash, всему виной свалившийся на рэпера стресс из-за развода и недавней драки.
На данный момент артист находится в Таиланде, а на днях сообщил своей команде, что пропадёт до апреля, и попросил не искать его. Причём 14 декабря должно состояться выступление Долматова в российской столице, и если он не объявится, то всем светит как минимум серьёзная неустойка.
Теперь окружение Долматова находится в подвешенном состоянии и, зная его, уверено, что дела пойдут под откос. Билеты на мероприятие пока продаются. Сам рэпер, по словам близких, в последние дни выглядит плохо, скандалит и не идёт на контакт. В последний раз это привело его в реабилитационный центр.
Напомним, Гуф и его уже бывшая супруга Юлия Королёва развелись 20 октября этого года. Отношения между ними, по всей видимости, не очень, так как недавно рэпер приехал с кастетом на виллу Королёвой на тайском Пхукете и стал её поджидать. Сама девушка заявляет, что тот представляет угрозу для их общей дочери.
VK / Алексей Долматов