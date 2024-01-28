"Песни поднимали дух людей": Shaman рассказал о своей любимой композиции времён ВОВ

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) не остался в стороне от празднования 80-летия снятия фашистской блокады с Ленинграда и принял участие в концерте-реквиеме по этому случаю. Как передаёт телеканал "Звезда", деятель эстрады рассказал своим поклонникам о том, какая песня времён Великой Отечественной войны ему больше всего нравится.

Певец Shaman рассказал о своей любимой песне времён ВОВ. Видео © T.me / Zvezdanews

"Вы знаете, в то непростое время только самое честное, самое искреннее творчество, песни, которые идут от всей души, от всего сердца, могли поднять дух людей", — заявил Ярослав Дронов.

Певец также признался, что его любимой песней тех времён является композиция "Эх, дороги…", которая была написана в 1945 году Анатолием Новиковым на стихи Льва Ошанина. Shaman считает, что музыка тех времён до сих пор на слуху именно благодаря её честности и искренности.