"Песни поднимали дух людей": Shaman рассказал о своей любимой композиции времён ВОВ
Певец Shaman назвал песню "Эх, дороги..." своей любимой композицией времён ВОВ
Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) не остался в стороне от празднования 80-летия снятия фашистской блокады с Ленинграда и принял участие в концерте-реквиеме по этому случаю. Как передаёт телеканал "Звезда", деятель эстрады рассказал своим поклонникам о том, какая песня времён Великой Отечественной войны ему больше всего нравится.
Певец Shaman рассказал о своей любимой песне времён ВОВ. Видео © T.me / Zvezdanews
"Вы знаете, в то непростое время только самое честное, самое искреннее творчество, песни, которые идут от всей души, от всего сердца, могли поднять дух людей", — заявил Ярослав Дронов.
Певец также признался, что его любимой песней тех времён является композиция "Эх, дороги…", которая была написана в 1945 году Анатолием Новиковым на стихи Льва Ошанина. Shaman считает, что музыка тех времён до сих пор на слуху именно благодаря её честности и искренности.
Ранее Ярослав Дронов заявил, что в качестве доверенного лица кандидата в президенты Владимира Путина продолжит служить стране. Артист подчеркнул, что получить такой статус — для него большая честь и ответственность.
T.me / Zvezdanews