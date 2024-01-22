"Честь и ответственность": Shaman поделился планами в качестве доверенного лица Путина

Певец Shaman (Ярослав Дронов), известный по хитам "Я русский" и "Встанем", заявил, что в качестве доверенного лица кандидата в президента Владимир Путина продолжит служить стране. Артист подчеркнул, что получить такой статус — для него большая честь и ответственность.

"Я поддерживаю выдвижение Путина на пост президента России, потому что в это непростое для страны, да и всего мира время, он неотступно ведёт нашу страну к победе. В качестве доверенного лица президента я буду делать то же, что и делал раньше, только ещё лучше: служить России", — отметил он в беседе с РИА "Новости", пообещав поделиться подробностями позже.

В понедельник, 22 января, Shaman, а также дирижёр Юрий Башмет, музыкант Игорь Бутман, тренер Ирина Винер, певица Лариса Долина, артист балета Николай Цискаридзе и другие знаменитости получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина.