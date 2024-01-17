Путин планирует провести предметную встречу со своими доверенными лицами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует провести заседание со своими доверенными лицами на предстоящих выборах президента, среди которых Юрий Башмет, Сергей Безруков, Олег Бутман, Елена Вяльбе, Лариса Долина, Николай Цискаридзе, певец Shaman и другие известные личности. Об этом он рассказал в Гостином Дворе на встрече с сопредседателями избирательного штаба.

"У нас ещё предстоит встреча с доверенными лицами. Здесь дело даже не в напутствии, а в обмене информацией, мнениями, предложения какие-то. Люди очень достойные, опытные, они уважаемые в обществе. Это должна быть предметная встреча с предметным обсуждением вопросов, которые общество интересуют", — сказал Путин.