Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех 89 регионов России

Центральный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина получил подписи в его поддержку из всех 89 регионов России. Так, в предыдущие дни волонтёры доставили подписные листы из 77 регионов России, а сегодня, 10 декабря, привезли документы ещё из 12 регионов.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца, он уже подал документы в Центризбирком. На данный же момент продолжается сбор подписей в поддержку Путина, коих необходимо не менее 300 тысяч. Однако цифра уже перевалила далеко за 300 тысяч: на 8 января было собрано уже более 1,3 миллиона.