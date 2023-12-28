Собянин объяснил, почему поддерживает решение Путина избираться на новый срок
Мэр Москвы Собянин: Сегодня поставил подпись в поддержку кандидатуры Путина
Мэр Москвы Сергей Собянин поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина для участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом столичный градоначальник сообщил в своём телеграм-канале в четверг, 28 декабря.
Собянин отметил, что целиком поддерживает решение Путина избираться на новый срок. В эти дни нам как никогда нужна стабильность, уверен мэр Москвы.
"Стратегия президента позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям. При его поддержке Москва стала одним из лучших мегаполисов мира, и у нас большие планы на будущее", — говорится в телеграм-канале Собянина.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Свои документы для участия в них уже подали Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Всего претендентов 33.