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28 декабря, 11:55

Собянин объяснил, почему поддерживает решение Путина избираться на новый срок

Мэр Москвы Собянин: Сегодня поставил подпись в поддержку кандидатуры Путина

Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина для участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом столичный градоначальник сообщил в своём телеграм-канале в четверг, 28 декабря.

Собянин отметил, что целиком поддерживает решение Путина избираться на новый срок. В эти дни нам как никогда нужна стабильность, уверен мэр Москвы.

"Стратегия президента позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям. При его поддержке Москва стала одним из лучших мегаполисов мира, и у нас большие планы на будущее", говорится в телеграм-канале Собянина.

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Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Свои документы для участия в них уже подали Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Всего претендентов 33.

Марина Калегина
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