Собянин объяснил, почему поддерживает решение Путина избираться на новый срок

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина для участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом столичный градоначальник сообщил в своём телеграм-канале в четверг, 28 декабря.

Собянин отметил, что целиком поддерживает решение Путина избираться на новый срок. В эти дни нам как никогда нужна стабильность, уверен мэр Москвы.