ЦИК зарегистрировала поданные Путиным документы, и он может начать сбор подписей
Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего президента страны Владимира Путина на грядущих выборах главы государства. Решение было принято на заседании ЦИК РФ.
Также он разрешил открыть специальный счёт в банке, чтобы начать сбор 300 тысяч подписей избирателей для регистрации на выборах. Кроме того, зарегистрированы уполномоченные Путина по финансовым вопросам. Как отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, решение принято единогласно.
Напомним, что Владимир Путин примет участие в грядущих выборах главы государства как самовыдвиженец. Для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание этой группы уже состоялось 16 декабря, она единогласно поддержала выдвижение Путина на предстоящих выборах. А 18 декабря он первым из кандидатов прибыл в Центризбирком и подал документы для участия в выборах.
ТАСС / Сергей Фадеичев