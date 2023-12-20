ЦИК зарегистрировала поданные Путиным документы, и он может начать сбор подписей

Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего президента страны Владимира Путина на грядущих выборах главы государства. Решение было принято на заседании ЦИК РФ.

Также он разрешил открыть специальный счёт в банке, чтобы начать сбор 300 тысяч подписей избирателей для регистрации на выборах. Кроме того, зарегистрированы уполномоченные Путина по финансовым вопросам. Как отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, решение принято единогласно.