Миронов заявил, что Путин пойдёт на выборы в 2024 году как независимый кандидат
Президент России Владимир Путин будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 года не от какой-либо партии, а как независимый кандидат. Об этом заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина на пост президента.
"Сегодня на собрании оргкомитета и будет объявлено, что он не идёт ни от какой партии — ни от "Единой России", ни от нашей партии. Он будет собирать подписи", — сказал Миронов в беседе с РИА "Новости", добавив, что "Справедливая Россия" примет участие в сборе подписей вместе с Народным фронтом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в свою очередь сообщил журналистам, что штаб Путина будет сформирован после окончания всех процедур его самовыдвижения.
Напомним, голосование на выборах президента России пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. Нынешние полномочия Владимира Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024-го. 8 декабря российский лидер объявил о намерении баллотироваться. А 9-го числа прошло первое собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом на предстоящие выборы президента в марте 2024 года. Накануне Путин заявил, что любое вмешательство извне в выборы в России должно жёстко пресекаться.
ТАСС / ZUMA