Миронов заявил, что Путин пойдёт на выборы в 2024 году как независимый кандидат

Президент России Владимир Путин будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 года не от какой-либо партии, а как независимый кандидат. Об этом заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина на пост президента.

"Сегодня на собрании оргкомитета и будет объявлено, что он не идёт ни от какой партии — ни от "Единой России", ни от нашей партии. Он будет собирать подписи", — сказал Миронов в беседе с РИА "Новости", добавив, что "Справедливая Россия" примет участие в сборе подписей вместе с Народным фронтом.