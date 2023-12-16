Миронов заявил, что Путин пойдёт на выборы в 2024 году как независимый кандидат
Президент России Владимир Путин будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 года не от какой-либо партии, а как независимый кандидат. Об этом заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина на пост президента.
"Сегодня на собрании оргкомитета и будет объявлено, что он не идёт ни от какой партии — ни от "Единой России", ни от нашей партии. Он будет собирать подписи", — сказал Миронов в беседе с РИА "Новости", добавив, что "Справедливая Россия" примет участие в сборе подписей вместе с Народным фронтом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в свою очередь сообщил журналистам, что штаб Путина будет сформирован после окончания всех процедур его самовыдвижения.
Как сообщал Лайф, 8 декабря российский лидер Владимир Путин объявил об участии в предстоящих в 2024 году президентских выборах. Глава государства сделал это в разговоре со спикером парламента ДНР, комбатом "Спарты" Артёмом Жогой. Военный обратился к Путину от лица жителей воссоединённых территорий и бойцов СВО, которые попросили президента принять участие в выборах. Также главу государства поддержали многие общественные деятели и политики, в том числе главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред СБ Дмитрий Медведев, глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 9 декабря в московском штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ) прошло заседание инициативной группы по выдвижению Путина. Напомним, голосование на выборах президента России пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.
ТАСС / ZUMA