Собянин объяснил, почему поддерживает решение Путина баллотироваться в президенты

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на решение Владимира Путина баллотироваться на новый срок. Столичный градоначальник отметил, что с Путиным Россия проделала колоссальный путь к независимости.

"У нашего президента есть чёткое представление о настоящем и будущем страны. Он принимает решения и несёт за них ответственность. Всë это — качества настоящего лидера", — подчеркнул Собянин в своём телеграм-канале, добавив, что по этим причинам полностью поддерживает решение Путина баллотироваться в президенты и желает ему победы.

В стороне не остался и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Глава региона поддержал Путина и выразил уверенность, что большинство ставропольцев сделают так же.

Владимиров напомнил в своём телеграм-канале, что выдвинуться на выборы Путина в том числе попросили семьи бойцов СВО. К главе государства обратились отец Героя России Владимира Жоги, именем которого назвали улицу в Невинномысске, и мать Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который служил на Ставрополье.