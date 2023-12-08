Собянин объяснил, почему поддерживает решение Путина баллотироваться в президенты
Собянин поддержал решение Путина участвовать в выборах – 2024 и пожелал ему победы
Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на решение Владимира Путина баллотироваться на новый срок. Столичный градоначальник отметил, что с Путиным Россия проделала колоссальный путь к независимости.
"У нашего президента есть чёткое представление о настоящем и будущем страны. Он принимает решения и несёт за них ответственность. Всë это — качества настоящего лидера", — подчеркнул Собянин в своём телеграм-канале, добавив, что по этим причинам полностью поддерживает решение Путина баллотироваться в президенты и желает ему победы.
В стороне не остался и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Глава региона поддержал Путина и выразил уверенность, что большинство ставропольцев сделают так же.
Владимиров напомнил в своём телеграм-канале, что выдвинуться на выборы Путина в том числе попросили семьи бойцов СВО. К главе государства обратились отец Героя России Владимира Жоги, именем которого назвали улицу в Невинномысске, и мать Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который служил на Ставрополье.
"Россия вернула себе силу, а её граждане — веру в родную страну. Это, как и очень многое из того, чем мы сегодня гордимся, связано с именем главы государства. Впереди много работы. И Ставрополье — с президентом!" — подчеркнул Владимиров.
Напомним, 8 декабря Путин сообщил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2024 году после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда". Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, решение Путина не было домашней заготовкой. Главу государства поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и многие другие. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Путин — единственный, кто может привести Россию к победе на всех фронтах.
Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новиков