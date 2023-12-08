"Испытала радость от его решения": Главврач Лысенко поддержала решение Путина об участии в выборах

В сложившихся непростых условиях президент России Владимир Путин попросту не может оставить свою команду без сильного лидера. Таким мнением с Лайфом поделилась главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, побывавшая в Кремле на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда". Объявление российского лидера об участии в предстоящих в марте 2024 года президентских выборах она назвала радостной новостью.

Главврач Лысенко назвала радостной новостью решение Путина об участии в выборах. Видео © LIFE

"Я испытала радость от его решения. <...> Понятно, что это сложное решение, потому что человек очень долго и тяжело трудится. Сейчас непростое время. Он так много сделал, что не может сейчас оставить свою команду без такого сильного лидера", — поделилась Лысенко.

Она также отметила, что лично просила Путина рассмотреть вопрос об участии в предстоящих выборах. Как подчеркнула Лысенко, президент очень многое сделал для отечественной медицины и нашей страны в целом, поэтому она им очень гордится.