"Испытала радость от его решения": Главврач Лысенко поддержала решение Путина об участии в выборах
Главврач Лысенко назвала радостной новостью решение Путина об участии в выборах
В сложившихся непростых условиях президент России Владимир Путин попросту не может оставить свою команду без сильного лидера. Таким мнением с Лайфом поделилась главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, побывавшая в Кремле на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда". Объявление российского лидера об участии в предстоящих в марте 2024 года президентских выборах она назвала радостной новостью.
Главврач Лысенко назвала радостной новостью решение Путина об участии в выборах. Видео © LIFE
"Я испытала радость от его решения. <...> Понятно, что это сложное решение, потому что человек очень долго и тяжело трудится. Сейчас непростое время. Он так много сделал, что не может сейчас оставить свою команду без такого сильного лидера", — поделилась Лысенко.
Она также отметила, что лично просила Путина рассмотреть вопрос об участии в предстоящих выборах. Как подчеркнула Лысенко, президент очень многое сделал для отечественной медицины и нашей страны в целом, поэтому она им очень гордится.
Как уже писал Лайф, Путин сообщил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2024 году на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда". Напомним, что голосование на выборах впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Такое решение принял в пятницу, 8 декабря, Центризбирком. По закону все возможные кандидаты на пост президента России могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно.
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