Досрочное голосование на выборах президента РФ пройдёт с 25 февраля по 14 марта
Досрочное голосование на выборах президента России пройдёт с 25 февраля по 14 марта 2024 года. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина.
Она добавила, что после завершения выборного процесса начнётся подсчёт голосов. Он будет проводиться участковыми комиссиями без перерыва и прямо до установления итогов.
Напомним, накануне Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Основные дни голосования на грядущих выборах лидера РФ уже назначены — 15, 16 и 17 марта. Согласно закону, все возможные кандидаты на главный пост страны, в том числе и действующий глава государства Владимир Путин, могут выдвинуться не позднее 1 января 2024 года включительно. К слову, Путин, как сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщит о своём решении тогда, когда посчитает нужным.
ТАСС / Сергей Коньков