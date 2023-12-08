Досрочное голосование на выборах президента РФ пройдёт с 25 февраля по 14 марта

Досрочное голосование на выборах президента России пройдёт с 25 февраля по 14 марта 2024 года. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина.

Она добавила, что после завершения выборного процесса начнётся подсчёт голосов. Он будет проводиться участковыми комиссиями без перерыва и прямо до установления итогов.