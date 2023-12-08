Песков рассказал Лайфу, за кого проголосовал бы на выборах президента России в 2024 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проголосовал бы за Владимира Путина на выборах в марте 2024 года. Об этом он заявил корреспонденту Лайфа.

Песков рассказал, за кого проголосовал бы на президентских выборах в марте 2024 года. Видео © LIFE

Отметим, что российский лидер пока не объявлял о выдвижении. По закону все возможные кандидаты на пост президента России, включая Владимира Путина, могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно.