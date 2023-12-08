Песков рассказал Лайфу, за кого проголосовал бы на выборах президента России в 2024 году
Песков заявил, что в 2024-м проголосует за Путина, если он будет выдвигаться
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проголосовал бы за Владимира Путина на выборах в марте 2024 года. Об этом он заявил корреспонденту Лайфа.
Песков рассказал, за кого проголосовал бы на президентских выборах в марте 2024 года. Видео © LIFE
"За Путина", — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Отметим, что российский лидер пока не объявлял о выдвижении. По закону все возможные кандидаты на пост президента России, включая Владимира Путина, могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно.
Напомним, накануне Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, "за" высказались 162 сенатора. А 8 декабря Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит вопрос о трёхдневном голосовании на выборах.
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