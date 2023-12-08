Регион

Уведомления отключены

8 декабря, 06:06

Песков рассказал Лайфу, за кого проголосовал бы на выборах президента России в 2024 году

Песков заявил, что в 2024-м проголосует за Путина, если он будет выдвигаться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проголосовал бы за Владимира Путина на выборах в марте 2024 года. Об этом он заявил корреспонденту Лайфа.

Песков рассказал, за кого проголосовал бы на президентских выборах в марте 2024 года. Видео © LIFE

"За Путина", — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Давайте наберёмся терпения": Песков призвал дождаться заявления Путина по выборам

"Давайте наберёмся терпения": Песков призвал дождаться заявления Путина по выборам

Отметим, что российский лидер пока не объявлял о выдвижении. По закону все возможные кандидаты на пост президента России, включая Владимира Путина, могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно.

Напомним, накануне Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, "за" высказались 162 сенатора. А 8 декабря Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит вопрос о трёхдневном голосовании на выборах.

Эксперт объяснил, почему считает важным выдвижение Путина на выборы в 2024 году

Эксперт объяснил, почему считает важным выдвижение Путина на выборы в 2024 году

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров