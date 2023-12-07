Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года
Совфед назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года
ТАСС / Андрей Гордеев
Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, за высказались 162 сенатора. Постановление вступает в силу со дня публикации.
"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации постановляет назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", — указано в тексте.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что ЦИК 8 декабря проведёт первое официальное заседание, посвящённое старту президентской кампании.