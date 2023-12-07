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Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года

Совфед назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года

7 декабря, 07:27

ТАСС / Андрей Гордеев

Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, за высказались 162 сенатора. Постановление вступает в силу со дня публикации.

"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации постановляет назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", — указано в тексте.

Партия "Новые люди" не подтвердила выдвижение Нечаева на выборы президента РФ

Партия "Новые люди" не подтвердила выдвижение Нечаева на выборы президента РФ

Ранее глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что ЦИК 8 декабря проведёт первое официальное заседание, посвящённое старту президентской кампании.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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