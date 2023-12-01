Регион

Уведомления отключены

1 декабря, 09:44

Партия "Новые люди" не подтвердила выдвижение Нечаева на выборы президента РФ

<p>Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев пока не выдвигал свою кандидатуру на грядущие выборы президента России. Появившуюся в Сети информацию не подтвердили в пресс-службе фракции политдвижения в Госдуме.

"Не можем дать подтверждение", — цитирует пресс-службу РИА "Новости".

"Время приближается": В Кремле ответили на вопрос о выдвижении Путина на выборы

"Время приближается": В Кремле ответили на вопрос о выдвижении Путина на выборы

Выборы президента России должны пройти в нашей стране в марте следующего года. Официальной даты выборов пока озвучено не было, однако Центризбирком уже вовсю готовится к кампании. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, дата проведения всероссийского волеизъявления будет объявлена Советом Федерации 13 декабря.

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Новые люди
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров