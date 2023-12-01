Партия "Новые люди" не подтвердила выдвижение Нечаева на выборы президента РФ
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Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев пока не выдвигал свою кандидатуру на грядущие выборы президента России. Появившуюся в Сети информацию не подтвердили в пресс-службе фракции политдвижения в Госдуме.
"Не можем дать подтверждение", — цитирует пресс-службу РИА "Новости".
Выборы президента России должны пройти в нашей стране в марте следующего года. Официальной даты выборов пока озвучено не было, однако Центризбирком уже вовсю готовится к кампании. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, дата проведения всероссийского волеизъявления будет объявлена Советом Федерации 13 декабря.