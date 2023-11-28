Зюганов: Совет Федерации объявит о выборах президента России 13 декабря
Совфед официально объявит о выборах президента России, которые пройдут весной 2024 года, в ходе заседания 13 декабря. Об этом в беседе с журналистами заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании", — отметил он.
Как сообщал Лайф, президентские выборы в России должны состояться в середине марта 2024 года. Центризбирком неформально уже приступил к подготовке кампании. При этом российский лидер Владимир Путин, который, согласно принятым поправкам к Конституции РФ, может в следующем году баллотироваться на пятый срок, пока не принимал никаких решений насчёт выдвижения, сообщили ранее в Кремле.
ТАСС / Владимир Гердо