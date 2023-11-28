Регион

Уведомления отключены

28 ноября, 09:05

Зюганов: Совет Федерации объявит о выборах президента России 13 декабря

Совфед официально объявит о выборах президента России, которые пройдут весной 2024 года, в ходе заседания 13 декабря. Об этом в беседе с журналистами заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании", — отметил он.

"Ждуны затаились": ЦИК предупредила о старте кампании по дискредитации выборов президента России

"Ждуны затаились": ЦИК предупредила о старте кампании по дискредитации выборов президента России

Как сообщал Лайф, президентские выборы в России должны состояться в середине марта 2024 года. Центризбирком неформально уже приступил к подготовке кампании. При этом российский лидер Владимир Путин, который, согласно принятым поправкам к Конституции РФ, может в следующем году баллотироваться на пятый срок, пока не принимал никаких решений насчёт выдвижения, сообщили ранее в Кремле.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Геннадий Зюганов
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров