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Регион
Опубликовано 28 ноября 2023, 12:05

Зюганов: Совет Федерации объявит о выборах президента России 13 декабря

Совфед официально объявит о выборах президента России, которые пройдут весной 2024 года, в ходе заседания 13 декабря. Об этом в беседе с журналистами заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании", — отметил он.

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Как сообщал Лайф, президентские выборы в России должны состояться в середине марта 2024 года. Центризбирком неформально уже приступил к подготовке кампании. При этом российский лидер Владимир Путин, который, согласно принятым поправкам к Конституции РФ, может в следующем году баллотироваться на пятый срок, пока не принимал никаких решений насчёт выдвижения, сообщили ранее в Кремле.

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ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов
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