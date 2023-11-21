"Ждуны затаились": ЦИК предупредила о старте кампании по дискредитации выборов президента России

"Вот выборы президента, которые должны пройти в марте следующего года, а уже работа началась. Я не хочу осуждать всех, кто уехал [из страны] по разным причинам, не обливая грязью свою страну, но вот те, я бы сказала, подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать [предстоящие] выборы", — заявила Памфилова на Международной научно-практической конференции "Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы", которая проходит в МГУ.