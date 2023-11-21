"Ждуны затаились": ЦИК предупредила о старте кампании по дискредитации выборов президента России
Глава ЦИК Памфилова: Уехавшие из РФ прикладывают усилия, чтобы сорвать выборы
Некоторые люди, которые покинули Россию, уже начали дискредитировать предстоящие выборы президента РФ. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова.
"Вот выборы президента, которые должны пройти в марте следующего года, а уже работа началась. Я не хочу осуждать всех, кто уехал [из страны] по разным причинам, не обливая грязью свою страну, но вот те, я бы сказала, подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать [предстоящие] выборы", — заявила Памфилова на Международной научно-практической конференции "Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы", которая проходит в МГУ.
По её словам, "ждуны просто затаились". Но работа по дискредитации выборного процесса уже началась. Её делают как за рубежом, так и на территории России.
А ранее президент России Владимир Путин пообещал пресекать любые попытки вмешательства в российские выборы. По словам главы государства, ЦИК сделала всё необходимое, чтобы система выборов могла ответить на любые вызовы.
ТАСС / Алексей Белкин