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15 ноября, 14:52

Путин пообещал пресекать любые попытки вмешательства в российские выборы

Любые попытки вмешательства в ход избирательных процессов, происходящих на территории России, будут пресекаться. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Путин на встрече с представителями избиркомов. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Что касается действий государства — мы и впредь будем делать всё необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательных процессов. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс будут пресекаться", — сказал глава государства на встрече с представителями избиркомов.

Президент также добавил, что ЦИК сделала всё для того, чтобы система выборов могла ответить на любые вызовы.

Напомним, президентские выборы должны пройти в России в марте 2024 года. Центризбирком неформально уже приступил к подготовке кампании. А дату проведения голосования в декабре определит Совфед. Между тем Путин, который, согласно принятым поправкам к Конституции РФ, может в следующем году баллотироваться на пятый срок, пока не принимал никаких решений насчёт выдвижения.

Большинство россиян доверяют результатам выборов

Большинство россиян доверяют результатам выборов

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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