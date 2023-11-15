Путин пообещал пресекать любые попытки вмешательства в российские выборы
Любые попытки вмешательства в ход избирательных процессов, происходящих на территории России, будут пресекаться. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Путин на встрече с представителями избиркомов. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Что касается действий государства — мы и впредь будем делать всё необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательных процессов. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс будут пресекаться", — сказал глава государства на встрече с представителями избиркомов.
Президент также добавил, что ЦИК сделала всё для того, чтобы система выборов могла ответить на любые вызовы.
Напомним, президентские выборы должны пройти в России в марте 2024 года. Центризбирком неформально уже приступил к подготовке кампании. А дату проведения голосования в декабре определит Совфед. Между тем Путин, который, согласно принятым поправкам к Конституции РФ, может в следующем году баллотироваться на пятый срок, пока не принимал никаких решений насчёт выдвижения.