Путин пообещал пресекать любые попытки вмешательства в российские выборы

"Что касается действий государства — мы и впредь будем делать всё необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательных процессов. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс будут пресекаться", — сказал глава государства на встрече с представителями избиркомов.