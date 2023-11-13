"Время приближается": В Кремле ответили на вопрос о выдвижении Путина на выборы

Президент РФ Владимир Путин пока не принимал решения насчёт выдвижения на президентских выборах 2024 года, но, как только это случится, Кремль проинформирует. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Понятно, что эта тема всё больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов. Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Понятно, что время к моменту объявления приближается", — отметил Песков.