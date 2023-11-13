"Время приближается": В Кремле ответили на вопрос о выдвижении Путина на выборы
Песков: Путин пока не принимал решений по выдвижению на выборах 2024 года
Президент РФ Владимир Путин пока не принимал решения насчёт выдвижения на президентских выборах 2024 года, но, как только это случится, Кремль проинформирует. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Понятно, что эта тема всё больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов. Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Понятно, что время к моменту объявления приближается", — отметил Песков.
Напомним, президентские выборы должны пройти в России в марте 2024 года. Центризбирком неформально уже приступил к подготовке кампании. А дату проведения голосования в декабре определит Совет Федерации.
LIFE / Павел Баранов