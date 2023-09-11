Песков пояснил, в какие сроки Путин может выдвинуть кандидатуру на выборы

Президент Владимир Путин может обозначить свои планы на 2024 год после того, как будут определены законные сроки выдвижения кандидатур на предстоящих выборах главы государства. Такой прогноз в интервью "Известиям" озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что российский лидер до сих пор не делал никаких заявлений относительно возможности своего участия в президентской кампании.

"Когда объявят дату выборов, образуется и крайняя дата для выдвижения кандидатур — вот вам и срок, сами увидите", — сказал представитель Кремля.