Песков пояснил, в какие сроки Путин может выдвинуть кандидатуру на выборы
Песков: Когда объявят дату выборов, образуются сроки для выдвижения кандидатур
Президент Владимир Путин может обозначить свои планы на 2024 год после того, как будут определены законные сроки выдвижения кандидатур на предстоящих выборах главы государства. Такой прогноз в интервью "Известиям" озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что российский лидер до сих пор не делал никаких заявлений относительно возможности своего участия в президентской кампании.
"Когда объявят дату выборов, образуется и крайняя дата для выдвижения кандидатур — вот вам и срок, сами увидите", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что в феврале 2023 года Песков тоже называл преждевременными разговоры об участии Путина в выборах 2024 года. Представитель Кремля попросил набраться терпения в этом вопросе, указав, что большинство российского общества полностью поддерживает президента, экономический курс развития страны с опорой на собственные силы, а также цели, которые заявлены специальной военной операцией на Украине.