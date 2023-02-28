Песков назвал преждевременными разговоры об участии Путина в выборах 2024 года

Говорить о возможности президента России Владимира Путина участвовать в выборах главы государства в 2024 году пока преждевременно, у него много других дел. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого. Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры", — сказал он в интервью "Известиям".

Представитель Кремля попросил набраться терпения в этом вопросе. При этом Песков указал, что большинство российского общества полностью поддерживает президента, экономический курс развития страны с опорой на собственные силы, а также цели, которые заявлены специальной военной операцией на Украине.