В Совфеде рассказали, когда определят дату президентских выборов в России

Совфед в декабре намерен определить дату проведения выборов президента России. Такое заявление сделала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"В декабре Совет Федерации определит дату выборов президента России. Мы чётко понимаем, что налаженная государственная система России устойчива и стабильна. Законодательная база подготовлена. Но враг будет пытаться информационной ложью ввести в заблуждение людей, обмануть, запутать, настроить против власти", — написала она в телеграм-канале.

Ковитиди добавила, что нынешний российский лидер Владимир Путин для Коллективного Запада "опаснее всего на свете, ведь он не играет по их правилам и не сдаёт страну". По словам сенатора, враги РФ будут пытаться вмешиваться в избирательный процесс и нивелировать результаты.