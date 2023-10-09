В Совфеде рассказали, когда определят дату президентских выборов в России
Сенатор Ковитиди: Совфед определит дату выборов президента РФ в декабре
Совфед в декабре намерен определить дату проведения выборов президента России. Такое заявление сделала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"В декабре Совет Федерации определит дату выборов президента России. Мы чётко понимаем, что налаженная государственная система России устойчива и стабильна. Законодательная база подготовлена. Но враг будет пытаться информационной ложью ввести в заблуждение людей, обмануть, запутать, настроить против власти", — написала она в телеграм-канале.
Ковитиди добавила, что нынешний российский лидер Владимир Путин для Коллективного Запада "опаснее всего на свете, ведь он не играет по их правилам и не сдаёт страну". По словам сенатора, враги РФ будут пытаться вмешиваться в избирательный процесс и нивелировать результаты.
Она также подчеркнула, что сегодня требуется комплекс мероприятий, адаптированный к государственной информационной повестке для учёта всех рисков. Кроме того, Ковитиди отметила, что Крым будет оставаться на переднем крае международной повестки до 2024 года.
Как сообщал Лайф, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком неформально уже приступил к подготовке к выборам президента России. По её словам, вся работа членов комиссии направлена на то, чтобы это важнейшее политическое событие прошло достойно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Владимир Путин ещё не выдвинул кандидатуру на выборы. А в Госдуму внесли проект об уточнении положений закона о выборах президента РФ.
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