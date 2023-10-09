Песков прокомментировал предложение Кадырова перенести президентские выборы
Песков: Кремль исходит из слов Путина о необходимости демократических выборов
В проведении президентских выборов Кремль опирается на слова главы государства Владимира Путина, который обращал внимание на то, что должны быть соблюдены все демократические процедуры. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя предложение лидера Чечни Рамзана Кадырова временно отменить выборы на фоне проведения специальной военной операции (СВО).
Песков заявил, что Кремль исходит из слов Путина о важности демократических выборов. Видео © LIFE
"Исходим из заявлений Путина, которые он сделал в ходе последнего Послания Федеральному собранию, где он как раз говорил о парламентских и президентских выборах в ходе специальной военной операции. И президент акцентировал необходимость соблюдения всех требований демократии, конституции, соответственно, проведения этих выборов", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения и является лидирующим политиком. По его мнению, нынешнему главе государства вряд ли кто-то может составить конкуренцию.
"Это, наверное, та истина, которую вряд ли кто-то может оспорить. Я думаю, что именно это имеет в виду Рамзан Кадыров", — заключил Песков.
Добавим, что пока сам Путин не высказывался насчёт планов участвовать в президентских выборах в следующем году.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком неформально уже приступил к подготовке к выборам президента России. По её словам, вся работа членов комиссии направлена на то, чтобы это важнейшее политическое событие прошло достойно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Владимир Путин ещё не выдвинул кандидатуру на выборы. А в Госдуму внесли проект об уточнении положений закона о выборах президента РФ. В декабре 2023 года Совфед примет окончательное решение о дате проведения выборов.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев