"Единая Россия" начала готовиться к президентским выборам
Сидякин: "Единая Россия" начала подготовку к президентским выборам
ТАСС / Антон Новодережкин
"Единая Россия" начала подготовку к президентским выборам, которые пройдут в марте 2024 года. В них будут применять сервисы, использованные в ходе Единого дня голосования этого года, сообщил глава центрального исполкома партии Александр Сидякин. Напомним, сегодня стало известно о передаче ему думского мандата от Игоря Кастюкевича, перешедшего в Совфед.
"Мы применили на прошедшей в сентябре избирательной кампании новые технологии, прежде всего — наши новые цифровые сервисы. Будем их использовать и в ходе большого электорального цикла следующего года", — приводит пресс-служба партии слова Сидякина.
Вместе с тем он напомнил о начале бюджетного процесса в Госдуме и пообещал работать над тем, чтобы обеспечить федеральным финансированием народную программу единороссов, а также выполнить все обязательства политсилы перед избирателями.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком неформально уже приступил к подготовке к выборам президента России. По её словам, вся работа членов комиссии направлена на то, чтобы это важнейшее политическое событие прошло достойно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Владимир Путин ещё не выдвинул кандидатуру на выборы.