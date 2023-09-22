"Единая Россия" начала готовиться к президентским выборам

"Единая Россия" начала подготовку к президентским выборам, которые пройдут в марте 2024 года. В них будут применять сервисы, использованные в ходе Единого дня голосования этого года, сообщил глава центрального исполкома партии Александр Сидякин. Напомним, сегодня стало известно о передаче ему думского мандата от Игоря Кастюкевича, перешедшего в Совфед.

"Мы применили на прошедшей в сентябре избирательной кампании новые технологии, прежде всего — наши новые цифровые сервисы. Будем их использовать и в ходе большого электорального цикла следующего года", — приводит пресс-служба партии слова Сидякина.

Вместе с тем он напомнил о начале бюджетного процесса в Госдуме и пообещал работать над тем, чтобы обеспечить федеральным финансированием народную программу единороссов, а также выполнить все обязательства политсилы перед избирателями.