Президент РФ Владимир Путин до конца года отложил разговор о возможности его участия в выборах-2024. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В соответствии с законом, парламент решение должен принять в конце года. Вот когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим", — сказал Путин.