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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 08:08
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Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Путин: Парламент должен принять решение о выборах президента в конце года

Президент РФ Владимир Путин до конца года отложил разговор о возможности его участия в выборах-2024. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В соответствии с законом, парламент решение должен принять в конце года. Вот когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим", — сказал Путин.

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Напомним, выборы президента РФ состоятся в марте 2024 года. Ранее Владимир Путин заявил, что избирательный процесс состоится в строгом соответствии с законом. А вот о своём участии в кампании российский лидер пока не объявлял. Тем не менее в Кремле подчеркнули, что если Путин выдвинет свою кандидатуру, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александра Вишнякова
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